La famiglia di Giulia Tramontano e il timore prima della scoperta dell'omicidio: la rivelazione dell'avvocato

La famiglia di Giulia Tramontano, fin dalle prime ore della scomparsa della ragazza, temevano il tragico epilogo che poi è stato confermato dai fatti. Lo ha rivelato l’avvocato nominato dai genitori per gli accertamenti irripetibili sul caso.

Il timore della famiglia di Giulia Tramontano

Giovanni Cacciapuoti, il legale del Foro di Napoli Nord nominato dai genitori di Giulia Tramontano per gli accertamenti irripetibili sul caso, ha spiegato all”ANSA’ che “la famiglia di Giulia, fin da subito, ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa”.

Il legale ha anche annunciato che non è stato nominato alcun consulente di parte per gli accertamenti irripetibili disposti: “Ci affidiamo a quelli del Pm” ha detto l’avvocato Giovanni Cacciapuoti.

Fonte foto: ANSA Alessandro Impagnatiello ha confessato l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, che era incinta.

Quali sono gli accertamenti irripetibili disposti

Gli accertamenti irripetibili disposti sul caso di Giulia Tramontano sono i rilievi scientifici previsti nella giornata di martedì 6 giugno nella casa dove la giovane è stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello e l’autopsia sul corpo della ragazza prevista per venerdì 9 giugno.

Il racconto della sorella di Giulia Tramontano

Nei giorni scorsi era emerso il racconto di Chiara, la sorella di Giulia Tramontano, che ha fatto chiarezza sul rapporto tra la giovane e il fidanzato. Come riportato da ‘La Repubblica’, Chiara ha fatto mettere a verbale che, stando a quanto rivelatole dalla sorella, Giulia sapeva del tradimento del fidanzato Alessandro Impagnatiello già da diversi mesi.

Le sue parole: “Nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza”.

Giulia, che in quel momento aveva già superato il primo trimestre di gravidanza, ha lasciato Senago e trascorso due settimane dalla sua famiglia, nella casa di Sant’Antimo, nella provincia di Napoli.

Al termine delle due settimane, salutando la famiglia, Giulia Tramontano avrebbe detto che “non avrebbe perdonato Alessandro”, aggiungendo che sarebbe tornata a Senago (dove poi è stata uccisa) solo temporaneamente, “in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa o tornare a casa dei genitori”.