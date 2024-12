Daniela Ruggi scomparsa da Modena, la denuncia contro il fratello prima di sparire: la madre non sapeva nulla

Prima della sua scomparsa Daniela Ruggi aveva sporto denuncia contro il fratello. È una delle novità emerse nel corso delle indagini sulla sparizione della 31enne da Vitriola di Montefiorino, in provincia di Modena. Il fratello l’avrebbe aggredita al culmine di un litigio particolarmente violento, per questo la donna aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Daniela Ruggi aveva denunciato il fratello

Daniela Ruggi avrebbe denunciato il fratello prima di svanire nel nulla. La notizia è riportata da La Gazzetta di Modena: secondo le indiscrezioni tra le 31enne e il congiunto ci sarebbero state tensioni per la gestione delle proprietà di famiglia.

Nello specifico il fratello avrebbe voluto vendere la casa, ma Daniela si sarebbe opposta. Per questo un violento litigio sarebbe degenerato in una vera e propria aggressione.

Daniela vive in un’abitazione di Vitriola in cui ha trascorso l’infanzia insieme ai nonni. Secondo la sua denuncia il fratello sarebbe entrato nella sua casa con la forza e l’avrebbe aggredita all’ingresso.

Per questo Daniela Ruggi lo avrebbe denunciato per violazione di domicilio e lesioni. L’episodio non sarebbe stato un fatto isolato: secondo un vicino intervistato da La Gazzetta di Modena le liti tra fratello e sorella sarebbero state numerose.

La replica della mamma e della sorella

Ansa ha raggiunto Guido Sola, l’avvocato che assiste la madre e la sorella di Daniela Ruggi. Il legale afferma che le due donne “non erano a conoscenza del fatto che Daniela avesse presentato denuncia” in quanto in famiglia, sia la 31enne sia il fratello, non ne avrebbero mai parlato.

La madre e la sorella di Daniela si dicono “profondamente addolorate”. Lunedì 23 dicembre i Ris dei carabinieri sono entrati nell’abitazione della 31enne alla ricerca di indizi ed eventuali tracce biologiche.

Un testimone: “Lui la afferrava per un braccio”

Sempre la Gazzetta di Modena ha raccolto la testimonianza di un residente il quale, protetto dall’anonimato, ha raccontato di aver assistito a un litigio tra Daniela Ruggi e il fratello.

In quell’occasione l’uomo “la afferrava per un braccio e la faceva salire in macchina a forza”, ma lo stesso testimone ha riferito di almeno altri due episodi in cui fratello e sorella avrebbero litigato con un certo impeto. Sulle liti tra Daniela Ruggi e il fratello sono in corso gli accertamenti delle autorità e per il momento non è dato stabilire se la scomparsa della 31enne sia correlata alle tensioni con il famigliare.