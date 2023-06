Il messaggio di Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano 4 giorni dopo l'omicidio e prima dell'arresto

Il 31 maggio, quattro giorni dopo aver ucciso Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello avrebbe inviato un nuovo messaggio alla donna per chiederle di tornare a casa, lamentandosi dei giornalisti che lo assediavano.

I messaggi di Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano dopo la sua morte

A riportare i messaggi che, nelle ore e nei giorni successivi all’omicidio di Giulia Tramontano (che, stando a quanto emerso, sarebbe stata uccisa tra le ore 19,05 e le 20,30 del 27 maggio), Alessandro Impagnatiello avrebbe inviato alla donna già morta allo scopo di costruirsi un alibi, è ‘La Repubblica’.

Il 28 maggio Alessandro Impagnatiello avrebbe scritto: “Baby dove sei, ci stiamo preoccupando tutti“. E poi: “So che non sono stato un fidanzato ideale negli ultimi mesi. Ti ho mancato di rispetto. A te che sei stata la prima e unica ragazza ad avere accolto mio figlio”.

In un altro messaggio si legge: “Mi hai fatto esplodere il cuore, non volevo spezzare il tuo. Voglio chiederti solo un favore, dicci solo che stai bene, che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto”.

Poi, il 31 maggio, quattro giorni dopo l’omicidio e a poche ore dall’arresto, Alessandro Impagnatiello avrebbe nuovamente scritto a Giulia Tramontano per dirle: “Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così, mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure”.

E infine: “Siamo al quarto giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico”.

Fonte foto: ANSA Alessandro Impagnatiello.

Il racconto della sorella di Giulia Tramontano

‘La Repubblica’ riporta anche il verbale di Chiara Tramontano, sorella di Giulia. La donna ha raccontato: “Nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza”.

Giulia, che ha superato il primo trimestre di gravidanza, ha lasciato Senago e trascorso due settimane con la famiglia nella casa di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Congedandosi poi dalla famiglia, Giulia avrebbe detto che “non avrebbe perdonato Alessandro, ma sarebbe tornata a Senago temporaneamente in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa o tornare a casa dei genitori”.

Il verbale della mamma di Alessandro Impagnatiello

Il racconto della sorella di Giulia Tramontano è confermato anche da quanto dichiarato a verbale dalla mamma di Alessandro Impagnatiello. Le sue parole riportate da ‘La Repubblica’: “C’erano stati, in precedenza, altri sospetti: a metà maggio, durante una visita in casa per dare un’occhiata al corredino del nascituro, mi faceva capire che aveva qualche sospetto su un’eventuale altra relazione sentimentale di Alessandro con un’altra donna. Non sapendo nulla di tutto questo cercavo di rassicurarla”.