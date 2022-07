Il messaggio di Massimo Ranieri dopo l'incidente: come sta l'artista

Al Teatro Diana probabilmente Massimo Ranieri non si era accorto di aver raggiunto il bordo palco. Così l’artista, a pochi minuti dall’inizio del suo show, è caduto spaventando tutti i presenti. Nelle ultime ore la voce di ‘Perdere l’amore’ ha lasciato un messaggio ai fan per rassicurarli.

Massimo Ranieri dopo l’incidente: come sta adesso

Massimo Ranieri sta bene ed è pronto a ritornare sul palco. Lo dice lui stesso sui social in un video messaggio postato per rassicurare i fan. Ecco le sue parole:

“Ciao, è un po’ di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo, per il ben noto incidente che mi è successo a Napoli due mesi fa. Comunque sono qua per dirvi che sto bene, va tutto bene, procede tutto benissimo”.

Quindi Massimo Ranieri invita tutti su Rai 1: “Da domenica 10 luglio e per 10 domeniche ci vediamo su Rai 1 alle 17.20 con le repliche di ‘Sogno e Son Desto'”.

Infine, l’annuncio che tutti attendevano: “Vi abbraccio tutti aspettando settembre per tornare dal vivo!”.

L’incidente al Teatro Diana

Il 6 maggio 2022 Massimo Ranieri aveva appena iniziato il suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli. Improvvisamente, mentre camminava sul palco, è caduto sul parterre.

In un primo momento gli spettatori non avevano capito cosa fosse accaduto, ma quando hanno visto il cantante riverso sul pavimento è scattato l’allarme. L’evento era stato subito annullato ed erano stati chiamati i soccorsi.

Dato l’incidente, erano state annullate tutte le date successive del tour. All’arrivo dell’ambulanza i presenti hanno applaudito ai soccorritori, mandando a Massimo Ranieri tutto l’affetto e gli auguri per una pronta guarigione.