Incidente tra auto e cisterna a Bolognetta tra Palermo e Agrigento: morti e feriti, strada chiusa al traffico

Il tragico bilancio dell’incidente tra un’auto e una cisterna, avvenuto a Bolognetta (nella SS 121 tra Palermo e Agrigento) è di due morti e un ferito grave. Sul mezzo coinvolto nell’impatto viaggiavano cinque giovani: due hanno perso la vita, gli altri sono stati trasportati immediatamente in ospedale. Il tratto di strada dove si è svolto il sinistro è stato chiuso, con conseguente rallentamento del traffico.

Incidente tra auto e cisterna: la dinamica

L’incidente in cui due giovani hanno perso la vita si è verificato a Bolognetta, tra Palermo e Agrigento.

Il sinistro è avvenuto all’alba di sabato 14 dicembre, mentre la Seat Leon con a bordo cinque giovani stava viaggiando sulla Strada Statale 121 Catanese.

L’incidente ha avuto luogo nei pressi dello svincolo per Bolognetta (Palermo)

Purtroppo, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, all’altezza dello svincolo di Bolognetta la macchina si è scontrata con una cisterna.

Non è dunque ancora chiaro il perché la vettura si sia schiantata contro il mezzo pesante. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta e, per tale ragione, si sarebbe schiantata con il tir.

Due morti e un ferito: il tragico bilancio del sinistro a Bolognetta

L’incidente stradale avvenuto nei pressi di Bolognetta è costato la vita a due dei cinque giovani che viaggiavano a bordo dell’auto coinvolta. Le vittime avevano 21 e 25 anni ed erano originarie di Villafrati: si tratta di Samuele Cusimano e Ruben Salvatore Ciaccio.

Oltre ai due morti, gli altri tre passeggeri sono rimasti feriti: grazie all’intervento dei sanitari del 118, sono stati prontamente trasportati in ospedale.

Stando agli ultimi aggiornamenti, uno dei tre feriti versa in gravissime condizioni. Il giovane, di 27 anni, è attualmente assistito al Civico di Palermo. Gli altri due feriti sono stati invece portati al Buccheri La Ferla.

Il conducente della cisterna, invece, è miracolosamente illeso.

Strada chiusa al traffico tra Palermo e Agrigento

Sul luogo del sinistro sono al lavoro i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Presenti anche le squadre Anas per coordinare la gestione della viabilità che, a causa dell’incidente ha subito dei pesanti rallentamenti. Le Forze dell’Ordine dovranno in effetti effettuare i rilievi del caso, per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

L’Anas ha provveduto a diramare un comunicato ufficiale sul proprio sito, comunicando le deviazioni “per i veicoli in direzione Catania uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), per i veicoli in direzione Palermo uscita al km 238,500”.

Gli operatori sono al lavoro per garantire la ripresa della viabilità in tempi rapidi.