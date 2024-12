Francesco Monteleone ai domiciliari per aver investito Rocio Espinoza Romero: le 4 telefonate dopo l'incidente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Francesco Monteleone, 24 anni, è agli arresti domiciliari per aver travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni, a Milano. La donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Renato Serra con i suoi due figli piccoli e la nonna, rimasti illesi. Monteleone si è fermato solo per pochi secondi prima di fuggire senza prestare soccorso. Pochi minuti dopo l’incidente ha effettuato quattro telefonate al padre, dimostrando consapevolezza dell’accaduto.

Le 4 telefonate di Francesco Monteleone

L’incidente è avvenuto alle 9:44 di mercoledì 11 dicembre in viale Renato Serra. Subito dopo, Francesco Monteleone ha effettuato quattro telefonate al padre, alle 9:51, 10:00, 10:04 e 10:32.

Come riporta Ansa, il gip Alberto Carboni ha sottolineato che questa “insistenza” dimostra che il giovane era consapevole dell’accaduto.

La scena dell’incidente in cui ha perso la vita Rocio Espinoza Romero

Rocio Espinoza Romero, 34 anni, è stata trascinata per 13 metri. I suoi figli piccoli e la nonna, presenti sulla scena, sono rimasti illesi. Testimoni hanno raccontato che la donna ha alzato le braccia per cercare di fermare il tir.

La decisione sugli arresti domiciliari

Nonostante la richiesta della pm Paola Biondolillo di mantenere Monteleone in carcere, il giudice ha optato per gli arresti domiciliari.

Questa misura è stata ritenuta sufficiente per prevenire nuovi episodi simili. Dopo l’incidente, Francesco Monteleone era tornato al lavoro in una cava senza segnalare l’accaduto.

Il gip ha definito il comportamento del giovane “insensibile”, sottolineando che le immagini e le testimonianze dimostrano la consapevolezza del suo gesto.

L’incidente e le testimonianze

Le immagini hanno mostrato Francesco Monteleone fermarsi per pochi secondi prima di ripartire. Un testimone ha dichiarato di aver suonato più volte il clacson per attirare la sua attenzione.

La vittima, Rocio Espinoza Romero, aveva alzato le braccia in un ultimo tentativo disperato di fermare il tir.

Il gip ha evidenziato che “non è verosimile” che il conducente non si sia accorto dell’impatto, confermando la consapevolezza di Monteleone.

Notizia in aggiornamento