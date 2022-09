Il mega yacht "007" a tema James Bond cola a picco in Grecia: video e immagini del naufragio

Il mega yacht “007”, un titano sull’acqua lungo 48 metri e ispirato ai film di James Bond, è colato a picco la notte del 6 settembre al largo dell’isola greca di Kythnos.

L’sos e il salvataggio dei passeggeri

L’sos è stato lanciato intorno alle ore 23, quando l’imbarcazione ha urtato gli scogli e l’acqua del mare ha cominciato ad sommergere le cabine di lusso. Salvo l’equipaggio e salvi i cinque passeggeri che si trovavano a bordo dello yacht. Tutti sono stati soccorsi dalla guardia costiera greca.

Il gps non funzionante e l’urto con gli scogli

Le autorità greche sono ora al lavoro per chiarire le cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il gps non ha funzionato correttamente e lo skipper avrebbe portato la nave vicino a riva dove si è verificato l’impatto con gli scogli in una zona in cui il fondale era basso.

“Sembra che non ci siano perdite di gasolio o danni all’ambiente”, ha affermato la polizia greca che ha comunque predisposto barriere antinquinamento in caso di fuoriuscita di carburante.

Le caratteristiche dello yacht ‘007’ extra lusso

Lo yacht di lusso “007” al suo interno aveva un eliporto e disponeva di cinque cabine, di cui una master suite, e poteva ospitare fino a dieci persone.

L’imbarcazione batteva bandiera britannica ma è proprietà di un cittadino svizzero, il cui nome resta riservato. Prodotto dal cantiere navale Aegean Yacht di Bodrum è stato consegnato nel 2006.