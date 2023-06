Il fumettista Graziano Origa morto nel mare di Quartu: suo il corpo recuperato al Poetto in zona Margine Rosso

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

È del fumettista Graziano Origa il cadavere recuperato in mare durante la notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno al Poetto di Quartu, in località Margine Rosso.

La scoperta del cadavere

Il corpo, come riferito dall’agenzia ‘ANSA’, è stato scoperto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica da un passante che ha dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e subito dopo la Capitaneria di Porto. Il personale della Guardia costiera ha recuperato il cadavere che è stato trasferito poi al cimitero di San Michele.

Come è morto Graziano Origa

Le cause del decesso, come riferito dall’agenzia ‘ANSA’, non sono ancora state chiarite. La Procura ha disposto l’autopsia, prevista nella giornata di lunedì 19 giugno.

Dall’esame esterno condotto dal medico legale non risultano segni di violenza. Il fumettista potrebbe aver avuto un malore ed essere caduto in mare, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi del gesto volontario.

Chi era Graziano Origa

Graziano Origa, 71 anni, viveva da tempo a Dolianova, centro distante circa 15 chilometri da Cagliari. Il fumettista, però, risultava residente a Malo, in provincia di Vicenza.

Origa era conosciutissimo nel mondo del fumetto italiano. Negli anni Settanta era stato direttore della rivista underground ‘Gong‘ e aveva aperto con un gruppo di aspiranti fumettisti, oggi disegnatori di testate come Dylan Dog e Tex, lo Studio Origa. È sua la creazione della testata ‘Fumetti d’Italia‘ e del personaggio Videomax.

Nel corso degli anni Graziano Origa ha collaborato con centinaia di quotidiani, settimanali e mensili, sia italiani che stranieri.

Il cordoglio del sindaco di Dolianova Ivan Piras

Il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, ha espresso il dolore per la scomparsa di Graziano Origa a nome dell’intera comunità: “Perdiamo un artista, un amico. Graziano ha dato lustro al nostro paese”, le sue parole riportate da ‘Rainews’.

