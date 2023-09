Il calendario degli sms del Test IT-Alert regione per regione: come funziona il sistema di allarme pubblico

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

IT-Alert è il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, in fase di test dal 28 giugno 2023. Da allora, infatti, in ogni regione si stanno seguendo delle vere e proprie prove prima di renderlo pienamente operativo. Le esercitazioni dureranno, regione per regione, dureranno fino al 13 ottobre 2023: ecco il calendario completo.

Cos’è IT-Alert

Come spiegato dal sito dedicato a IT-Alert, si tratta di un sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia.

Attualmente è in fase di sperimentazione e, quando sarà operativo, consentirà di diffondere allarmi pubblici che arriveranno sui dispositivi mobili di coloro che si troveranno in un’area interessata da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.

IT-Alert integra le modalità di informazione e comunicazione già previste e utilizzate dalle istituzioni per informare la popolazione.

Come funziona IT-Alert

Quello che fa IT-Alert è inviare una sorta di sms, che in realtà è un messaggio broadcast: il vantaggio – notevole – è che funziona anche quando la rete è congestionata.

La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto.

Non ci sono dunque implicazioni sulla privacy perché non viene acquisito alcun dato personale.

Quando la notifica di IT-Alert arriva sul dispositivo, questa blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del cellulare.

Per riportare il dispositivo alle condizioni ordinarie di utilizzo è necessario toccarlo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione.

Non è necessario avere del credito sulla scheda Sim e non serve scaricare nessuna app.

Comunque, per ricevere un messaggio IT-Alert il dispositivo deve essere acceso e deve avere campo.

Il calendario dei test IT-Alert regione per regione

Ecco il calendario completo dei test IT-Alert, regione per regione (l’orario è, per tutte le località, quello di mezzogiorno):