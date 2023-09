Test IT Alert in Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia: sms alle 12 del 12 settembre con un suono diverso

Alle ore 12 del 12 settembre i telefoni di tre Regioni suoneranno per il nuovo test generale del sistema di allarme pubblico nazionale. Si chiama Test IT-Alert e suonerà con un suono diverso in Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia. I test sono stati eseguiti già in altre cinque Regioni ed entro la fine del 2023 tutte avranno effettuato il test di allarme per eventi estremi e pericolosi come maremoti, incidenti nucleari ed eruzioni vulcaniche.

Test IT Alert: dove

Dopo Toscana (28 giugno), Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna, è il turno di Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia di ricevere il messaggio del Test It Alert. Entro la fine del 2023 tutte le Regioni avranno sperimentato e testato l’arrivo del messaggio (con un suono diverso), direttamente sullo smartphone, di allerta (per esempio in caso di terremoti forti in Italia, come quello accaduto in Marocco).

Sappiamo infatti che non c’è bisogno di un’applicazione per ricevere l’IT Alert e lo stesso vale per il test in corso oggi. Alle ore 12 del 12 settembre il messaggio Test IT Alert arriverà a tutta la popolazione di Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia.

Cos’è l’IT Alert?

L’IT Alert è un sistema di allarme diretto per la popolazione. Si configura come un messaggio di testo sul telefono cellulare di una determinata zona colpita da emergenze o catastrofi naturali e artificiali imminenti o in corso.

Lo strumento è stato proposto per la prima volta nel 2019, ma è tutt’ora in fase di test. Entro il 2023 tutte le Regioni d’Italia lo avranno sperimentato e potrà entrare ufficialmente in funzione come sistema di sicurezza in caso di emergenza.

Il testo del messaggio di allarme

Il messaggio di test arriverà alle ore 12 su tutti i dispositivi nelle zone coinvolte (Campania, Marche, Friuli-Venezia Giulia). Il testo in italiano recita: “AVVISO DI EMERGENZA IT-Alert: questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo di avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Il messaggio viene inviato anche in lingua inglese, per mettere a tutti, turisti e non solo, di comprendere le indicazioni in caso di emergenza. IL testo recita: “EMERGENCY ALERTS IT-Alert: this is a TEST MESSAGE from the italian public alert system. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire”.