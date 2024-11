Calendario dell'avvento richiamato da Penny Market, possibili rischi per la salute: il motivo del ritiro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un avviso ufficiale segnala il ritiro dal mercato di un calendario dell’Avvento con cioccolatini venduto da Penny Market. Il richiamo riguarda tutti i lotti e le scadenze, motivato dalla rilevazione di possibili anomalie sensoriali, come odore e sapore alterati. Questo intervento, conforme alle normative sulla sicurezza alimentare, mira a prevenire disagi o rischi per i consumatori.

Richiamo alimentare, anomalie nel calendario dell’Avvento

Il prodotto oggetto del richiamo è il “Chocola Calendario dell’Avvento” in confezione da 75 grammi, distribuito da Penny Market SRL. Tutti i lotti e le date di scadenza sono inclusi nella misura precauzionale, per garantire la tutela della salute pubblica.

Il produttore, Millano Sp. z o.o. S.K.A., ha sede in Polonia e fornisce questo articolo attraverso una rete di distribuzione internazionale.

Il calendario dell’Avvento ritirato dai supermercati Penny Market

Il prodotto, destinato al consumo durante il periodo natalizio, presenta alterazioni nelle proprietà organolettiche, che potrebbero essere legate a diverse motivazioni come la conservazione, la lavorazione o il trasporto della merce.

Cause del richiamo

Il richiamo è stato disposto a seguito di segnalazioni riguardanti odori e sapori inusuali riscontrati nel prodotto. Queste alterazioni, sebbene non rappresentino necessariamente un pericolo diretto per la salute, compromettono la qualità prevista dagli standard alimentari.

Le cause principali di tali difetti sensoriali potrebbero includere contaminazioni accidentali durante la produzione, l’uso di materie prime non conformi o un’inadeguata gestione durante lo stoccaggio e la distribuzione.

Restituzione al Penny Market e rimborso

I clienti che hanno acquistato il “Chocola Calendario dell’Avvento” sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita più vicino, con l’azienda Penny Market che garantisce il rimborso completo.

Inoltre, a disposizione degli acquirenti che hanno bisogno di ottenere ulteriori chiarimenti o effettuare segnalazioni, l’azienda ricorda che è possibile contattare il servizio clienti tramite il portale ufficiale.

Il precedente con il cacao in polvere

Avvisi di questo genere possono sicuramente capitare per svariate tipologie di prodotti e pressoché in ogni supermercato. Curiosamente, alcuni mesi fa lo stesso Penny Market era stato interessato da un ritiro alimentare che riguardava un prodotto affine, ovvero del cacao in polvere.

In quel caso, risalente allo scorso aprile, il Ministero della Salute richiamò un lotto a causa di livelli di ocratossina superiori ai limiti di legge. Il prodotto interessato, confezionato in sacchetti da 250 grammi, aveva scadenza fissata a maggio 2025, ed era prodotto dallo stabilimento Maspex Food, anche questo collocato in Polonia.

L’ocratossina A, una micotossina presente naturalmente in alimenti come cereali, caffè e frutta secca, può causare gravi danni ai reni, compromettere la sintesi proteica e abbassare le difese immunitarie. Nell’ottica della sicurezza alimentare, l’Unione Europea stabilisce limiti severi per questa sostanza.