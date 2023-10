Grave incidente con la moto a Treviglio vicino Bergamo: il 23enne Christian Chessa morto nello schianto

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nelle prime ore di giovedì 12 ottobre, un terribile incidente si è verificato nella città di Treviglio, in provincia di Bergamo. Un giovane motociclista di 23 anni, identificato come Christian Chessa, ha perso la vita in un tragico schianto sulla rotatoria in costruzione lungo la ex SS11. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.50 del mattino, mentre il ragazzo stava dirigendosi al lavoro. presso la Same, azienda che produce veicoli industriali, in sella alla propria motocicletta, una Kawasaki Ninja 600.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’autoambulanza, insieme agli agenti del Commissariato di Treviglio, che hanno cercato disperatamente di salvare la vita del giovane.

Christian Chessa proveniva da Caravaggio e, a causa del buio del primo mattino, non è riuscito a scorgere il guardrail in cemento che segna i confini della rotatoria in costruzione, schiantandosi frontalmente.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è accaduto a Treviglio, in provincia di Bergamo

Il motociclista è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse critiche sin dall’inizio, e nonostante gli sforzi dei soccorritori, il decesso è stato confermato nella tarda mattinata, all’interno dell’ospedale.

Ripercussioni sul traffico

In seguito all’incidente, la strada è stata chiusa dalle prime ore del mattino, causando notevoli disagi nella viabilità.

Il tratto interessato è stato bloccato per consentire le indagini di routine. Il traffico in direzione Caravaggio–Treviglio è stato deviato alle spalle del complesso commerciale del negozio di elettronica Trony, generando pesanti rallentamenti fino alla rotonda di Brebemi a Caravaggio.

L’altro incidente

Purtroppo, questo non è stato l’unico incidente che ha scosso la zona nelle ultime ore. Poco tempo prima delle 8 del mattino, a meno di cinque chilometri di distanza sulla stessa Statale 11, si è verificato un secondo incidente. Nonostante le circostanze meno gravi, l’evento ha causato ulteriori complicazioni sulla strada.

Il sinistro successivo ha coinvolto un giovane di 18 anni alla guida di una motocicletta e un uomo di 50 anni alla guida di un’auto. Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze, una in codice giallo e una in codice verde, oltre a un’autoambulanza.

Le polemiche sui social

Sui social durante la giornata è maturata una discreta polemica, relativa ai lavori stradali nella zona. “Grave incidente questa mattina sulla famosa nuova rotatoria davanti all’ospedale” ha scritto su Facebook Laura Rossoni del Pd.

“Purtroppo, dopo aver ripetutamente segnalato problemi e criticità, era solo una questione di tempo. Aggiungo solo una cosa: nessuna segnaletica verticale, nessuna illuminazione notturna al netto di eventuali imprudenze di chi transita”.