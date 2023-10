Incidente in autostrada A14 nei pressi di Bologna: morto un camionista, lunghe code e tangenziale in tilt

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente stradale si è verificato mercoledì 11 ottobre nel tratto bolognese dell’autostrada A14, con un camionista che ha perso la vita e altri due persone ferite in modo grave. Il drammatico scontro è avvenuto intorno alle 13:30 tra l’uscita di San Lazzaro di Savena e il bivio per l’A13 in direzione di Padova. L’autista dell’ultimo mezzo pesante coinvolto è morto nell’incidente, mentre altri due conducenti sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118: si trovano ricoverati in gravi condizioni in ospedale.

La dinamica

Il tamponamento ha coinvolto un’auto e 5 camion, uno dei quali ha perso il carico. La situazione ha portato alla chiusura del tratto autostradale, con uscita obbligatoria a San Lazzaro, al fine di consentire le operazioni di soccorso e lo spostamento dei mezzi pesanti coinvolti.

Il blocco del tratto autostradale ha avuto un impatto devastante sul traffico circostante. Le lunghe code si sono rapidamente formate, lasciando automobilisti intrappolati sotto il sole cocente dell’autunno anomalo che si vive quest’anno.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente si è verificato nel tratto bolognese dell’A14

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi sanitari, accompagnati dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale. Gli sforzi congiunti delle squadre in campo hanno garantito assistenza medica ai feriti e le operazioni atte a liberare la carreggiata quanto prima possibile.

Tra i mezzi bloccati, si è verificato anche il fermo di un pullman che trasportava persone anziane. In direzione opposta, verso Ancona, si è assistito a una coda causata dalla curiosità dei guidatori.

Impatto sulla Tangenziale

Naturalmente, la chiusura del tratto autostradale ha avuto ripercussioni significative sulla tangenziale, un’altra arteria stradale spesso congestionata, e sulla viabilità ordinaria della città.

La situazione ha creato un effetto domino, con lunghe code e ritardi che si sono propagati su più fronti. Per coloro che erano diretti verso l’A1 Milano-Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, è stata registrata una coda di 3 chilometri.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, è stato consigliato l’utilizzo delle vie ordinarie, con la possibilità di rientrare in autostrada ad Arcoveggio. Per evitare il disagio causato dalla coda in uscita, l’uscita a Castel San Pietro risulta essere la scelta più conveniente.