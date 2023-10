Ancora caldo con l'anticiclone africano poi ciclone italico dal 17 ottobre: le previsioni meteo degli esperti

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Italia ancora nella morsa del caldo nonostante l’autunno. La seconda settimana di ottobre continua a proporre temperature estive per via dell’anticiclone africano, con picchi oltre i 30 gradi. L’Ottobrata, quindi, non arretra. Ecco le previsioni meteo, cosa ci aspetta fino al prossimo weekend.

Anticiclone africano e caldo anomalo

L’anticiclone africano, come spiegato dagli esperti di 3bMeteo, resta il protagonista sull’Europa centro-meridionale, Italia compresa.

Il tempo si manterrà stabile con temperature elevate soprattutto al Nord fino al weekend.

Fonte foto: ANSA Bagnanti al Poetto di Cagliari

Quanto dura il caldo dell’Ottobrata

Secondo gli esperti di 3bMeteo, Altra settimana di caldo anomalo, con temperature elevate e stabili.

Saranno sempre molto superiori alla media con locali punte superiori a 30 gradi sulle isole maggiori.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 10 ottobre

Nord : cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature, foschie e locali banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino in pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 31 gradi;

: cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature, foschie e locali banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino in pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 31 gradi; Centro: cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, foschie e locali nebbie sull’entroterra toscano di notte e al mattino. Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 30 gradi;

cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, foschie e locali nebbie sull’entroterra toscano di notte e al mattino. Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 30 gradi; Sud: condizioni anticicloniche con stabilità e cielo sereno, pur con isolate e innocue nubi sulle coste tirreniche. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32 gradi.

Mercoledì 11 ottobre

Nord : stabile e soleggiato salvo addensamento sulla Liguria e foschie o banchi di nebbia di notte e al primo mattino sulle zone di pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 24 e 28 gradi;

: stabile e soleggiato salvo addensamento sulla Liguria e foschie o banchi di nebbia di notte e al primo mattino sulle zone di pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 24 e 28 gradi; Centro: cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, foschie e locali nebbie di notte e al primo mattino nelle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi;

cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, foschie e locali nebbie di notte e al primo mattino nelle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi; Sud: condizioni di tempo stabile e soleggiato, innocui addensamenti diurni nelle ore centrali sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.

Giovedì 12 ottobre

Nord – Al nord ovest: sereno sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : sereno;



sereno sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : sereno; Centro – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno;



nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, sereno altrove. sereno; Sud – Sul tirreno: sereno sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, sereno altrove.

Venerdì 13 ottobre

Nord – Al nord ovest : coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, sereno altrove;

: coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove; Sud – Sul tirreno: sereno sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e su interne siciliane, sereno altrove.

Sabato 14 ottobre

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole altrove. Al nord est : sereno in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole altrove. : sereno in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sull’adriatico : sereno;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. : sereno; Sud – Sul tirreno: sereno sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: sereno.

Ciclone italico il 17 ottobre

Lunedì 9 ottobre, l’Ansa ha rilanciato un comunicato degli esperti de IlMeteo.it.

La nota annuncia che, stando alle ultime elaborazioni, nella seconda parte del mese di ottobre in Italia ci sarà un “drastico peggioramento del tempo” con l’arrivo di “aria più fresca atlantica pilotata dal Vortice Semi Permanente d’Islanda, che innescherà nel Bacino del Mediterraneo un vero e proprio Vortice Italico con tanta pioggia in una delle peggiori configurazioni per il nostro Paese”.

“La data prevista, prosegue la nota, è il 17 ottobre: i contrasti saranno elevati pertanto pure i fenomeni saranno intensi”.