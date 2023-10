Marito e moglie morti nell'incidente a Carchitti in zona Palestrina vicino Roma: gravi i figli di 5 e 10 anni

Altre due vittime sulle strade della provincia di Roma: a perdere la vita, nella serata di martedì 10 ottobre, sono stati un uomo e una donna (marito e moglie) in un incidente stradale avvenuto a Carchitti, nei pressi di Palestrina.

Cosa è successo a Carchitti

Due persone (marito e moglie) sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 22 di martedì sulla Provinciale Carchitti, nelle vicinanze di Palestrina e della diramazione Roma Sud dell’autostrada per Napoli. I due figli della coppia, di 5 e 10 anni, sono rimasti feriti gravemente.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, un’Audi A6 con a bordo due persone avrebbe invaso la carreggiata opposta impattando frontalmente con la Renault della famiglia.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì 10 ottobre in zona Carchitti, una frazione del comune di Palestrina, nella provincia di Roma.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118, assieme anche ai Carabinieri di San Cesareo. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per la coppia non c’è stato purtroppo nulla da fare. I bambini sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Camillo e al Policlinico Umberto I, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave, ma sempre in codice rosso.

Chi sono le vittime dell’incidente a Carchitti

A perdere la vita nell’incidente avvenuto a Carchitti, come riferito da ‘Il Messaggero’, sono stati lo chef Maurizio Ponzo, che lavorava in un ristorante di Zagarolo, e Alessandra Corradi. Le loro salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

I due occupanti dell’Audi A6 sono un giovane cittadino marocchino e un italiano, trasportati in ospedale ma non in pericolo di vita. Le automobili coinvolte nello scontro sono state poste sotto sequestro. Avviati gli accertamenti, anche di tipo tossicologico, per far chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Le vittime della strada a Roma

Con i due coniugi deceduti a Carchitti nella tarda serata di martedì 10 ottobre, il bilancio delle vittime della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno è salito a 142.