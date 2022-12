Gorizia, ragazza muore a 18 anni: due giorni prima era stata visitata al pronto soccorso e dimessa

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una ragazza di 18 anni è morta per un malore improvviso nella sua casa in provincia di Gorizia. Appena due giorni prima la giovane si era sentita male ed era andata al pronto soccorso di Monfalcone: gli esami però non avevano riscontrato nulla di particolare ed era stata dimessa.

Ragazza muore a 18 anni

Anisa Mahmic, questo il nome della giovane, aveva compiuto 18 anni pochi giorni fa. Di origini bosniache, da anni viveva con la madre a Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la giovane è deceduta in casa sotto gli occhi della mamma, per quello che al momento appare un malore di origine non precisata. Una morte al momento inspiegabile.

Stando ai familiari, Anisa era in ottima salute e non aveva mai sofferto di alcuna patologia particolare. Era stata dimessa due giorni fa dall’ospedale, dove era andata per dei controlli.

Il malessere e le dimissioni dal pronto soccorso

Appena due giorni prima la 18enne era andata al pronto soccorso dell’ospedale San Polo di Monfalcone perché si sentiva male: accusava un forte mal di testa e un generale stato di stanchezza e nausea.

La ragazza era stata sottoposta a diversi test ed esami che però non avrebbero riscontrato nulla di allarmante o anomalo, motivo per cui i medici l’hanno dimessa poco dopo rimandandola a casa.

Il malore e il decesso

Rientrata a casa però la ragazza ha continuato a stare male. Le sue condizioni sono anzi peggiorate: il malessere che l’aveva spinta ad andare al pronto soccorso si è acuito, e la madre ha quindi chiamato il 118.

Purtroppo l’arrivo dei sanitari si è rivelato inutile, ormai per lei non c’era più nulla da fare. La causa del decesso è al momento ignota.

Spetterà all’autopsia chiarire come è morta Anisa Mahmic e fare luce sulle eventuali responsabilità dei medici del pronto soccorso che l’avevano presa in carico.

Il dolore degli amici e del paese

La notizia della scomparsa di Anisa Mahmic ha sconvolto l’intera comunità di Ronchi dei Legionari, che si è stretta intorno ai parenti e agli amici della ragazza.

“Una notizia sconcertante e un fatto che, da padre di cinque figli, mi rattrista in modo davvero profondo. Non ho parole e comprendo quello che può essere, oggi come oggi, lo stato d’animo della famiglia, alla quale desidero manifestare il mio cordoglio ed il mio sostegno. Credo che sia profondamente ingiusto morire a questa età”, ha commentato su Facebook il sindaco del paese, Mauro Benvenuto.

L’istituto professionale di Gorizia frequentato dalla ragazza l’ha ricordata con un post su Instagram: “Anisa anima gentile che vedeva il bello in ogni persona. Anisa dolce e solare che sdrammatizzava anche i momenti più brutti. Anisa felice di essere a scuola al punto da salutare con un sorriso anche tutti i prof ogni mattina. Anisa innamorata della vita. Ciao Anisa”.