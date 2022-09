Giornalista colpita da un ictus in diretta: parole biascicate e ripetute, il messaggio su Facebook

Una giornalista è stata colpita da un ictus mentre conduceva il suo programma. Improvvisamente ha cominciato a biascicare le parole e a ripeterle, poi i colleghi hanno fiutato il pericoloso e sono intervenuti tempestivamente.

Un ictus in diretta televisiva: cos’è successo

La vicenda ha avuto luogo sabato 3 settembre.

Julie Chin si trovava in diretta alla conduzione del suo telegiornale sulla KJRH, affiliata alla NBC, nella sede di Tulsa, in Oklahoma.

La giornalista stava parlando del mancato lancio del razzo Artemis I, quando improvvisamente ha cominciato a biascicare e ripetere le parole.

“Scusatemi, stamattina qualcosa non va e mi scuso con tutti”, ha detto Julie poco prima di passare la linea alla meteorologa Annie Brown. Quest’ultima, tentando di sdrammatizzare, ha usato la parola “period” per supporre che il problema della collega fosse dovuto al ciclo mestruale.

I colleghi presenti in studio, però, si sono subito accorti che qualcosa non andasse, per questo hanno chiamato i soccorsi.

Poco dopo l’intervento dei sanitari, i medici hanno parlato di “principio di ictus“.

Il parere di un medico

Come riporta ‘New York Times’, il dottor Neil Schwartz dello Stanford Stroke Center ha spiegato che ciò che ha colpito Julie Chin potrebbe essere un TIA, un attacco ischemico transitorio che si manifesta con sintomi simili ad un ictus, ma in cui il flusso sanguigno sul cervello si ripristina rapidamente evitando, quindi, le conseguenze dell’ictus.

Tuttavia, riferisce Schwarts, la premura verso il paziente colpito da TIA e quello colpito da ictus deve essere la stessa. Recentemente il comico e conduttore Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza per questi motivi.

Passato lo spavento, Julie Chin ha lasciato un lungo post sui social in cui racconta in prima persona la sua esperienza.

Il racconto di Julie Chin su Facebook

Lunedì 5 settembre Julie Chin ha pubblicato una lunga nota sul suo profilo Facebook nella quale, oltre a raccontare il fatto, coglie l’occasione per ringraziare le persone che le hanno inviato messaggi d’affetto.

Le sue parole: “Gli ultimi giorni sono ancora un po’ un mistero, ma i miei medici ritengono che sabato mattina ho avuto l’inizio di un ictus in diretta. Alcuni di voi hanno assistito in prima persona e mi dispiace tanto che sia successo”.

La giornalista racconta così il momento in cui si è accorta che qualcosa non andasse: “Prima dello show mi sentivo benissimo. Tuttavia, nel corso di diversi minuti durante il nostro telegiornale, le cose hanno cominciato ad accadere. In primo luogo ho perso parzialmente la vista in un occhio. Poco dopo la mia mano e il mio braccio hanno perso sensibilità. Ho capito di essere in grossi guai quando la mia bocca non pronunciava le parole che erano proprio di fronte a me, sul teleprompter”.

Infine: “Ho imparato che non è sempre ovvio quando qualcuno ha un ictus, e che l’azione è fondamentale”.

In chiusura della nota, la giornalista ha annunciato che presto tornerà in studio per continuare il suo lavoro. “I’m so glad to tell you I’m OK”, scrive Julie Chin in apertura per rassicurare tutti sul suo stato di salute.