Pippo Franco ricoverato d'urgenza in ospedale per un ictus: le condizioni di salute del comico

Pippo Franco, il famoso comico simbolo del Bagaglino, è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un attacco ischemico transitorio che avrebbe avuto nel corso della notte tra l’11 e il 12 luglio.

Grande apprensione per le sue condizioni di salute, che secondo le indiscrezioni diffuse sui social networks sarebbero apparse in un primo momento particolarmente gravi.

Pippo Franco in ospedale: come sta il comico

A diffondere per primo la notizia attraverso i social è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. È stato lui a parlare del malore che ha colpito il comico.

“Pippo Franco purtroppo è stato ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli di Roma, a seguito di un ictus avuto questa notte – ha scritto – le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone”.

A confermare l’indiscrezione è poi stata Fanpage, senza aggiungere ulteriori dettagli sullo stato di salute del comico. Ad ora la famiglia dell’attore, per tutelare la privacy, ha stretto il massimo riserbo.

Secondo quanto riportato tuttavia dall’Ansa le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato attuale particolari preoccupazioni.

La bufala della morte

Solo pochi giorni fa era circolata in rete una bufala sulla morte di Pippo Franco.

Notizia che si è dimostrata essere totalmente falsa e priva di fondamento, e per questo subito smentita. A differenza del ricovero d’urgenza avvenuto nelle ultime ore, che ha invece trovato conferme.

I figli di Pippo Franco

Pippo Franco, storico conduttore del Bagaglino, è tra i comici più popolari in Italia. Ha 81 anni e tre figli: Simone, Gabriele e Tommaso.

Il primogenito è nato dal matrimonio con l’attrice Laura Troschel, mentre gli altri due li ha avuti dall’attuale moglie Piera Bassino. Gabriele Pippo era salito alla ribalta televisiva nel 2019 per la partecipazione al reality show Mediaset Temptation Island.

La polemica sul Green Pass

Lo scorso autunno il nome di Pippo Franco era balzato sulle prime pagine di tutti i giornali dopo essere finito in un’indagine della Procura di Roma sui Green Pass falsi. Il legale aveva escluso da subito qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, anche se il suo medico era poi stato arrestato.

Da allora del comico non si hanno più avute notizie: era sparito anche dai social, dove saltuariamente condivideva contenuti.

Qualche mese prima della bufera si era candidato alle elezioni amministrative della Capitale, entrando a far parte della lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Enrico Michetti.

Le reazioni social dopo il ricovero

La notizia del grave malore che ha colpito Pippo Franco è rapidamente esplosa sulle piattaforme social. Il fatto che ancora aleggi il dubbio se dopo le polemiche si fosse realmente vaccinato, ha scatenato i commenti su Twitter.

“E adesso chi glielo dice ai novax che il loro sommo profeta ha avuto un malore senza aver ricevuto mezza dose di vaccino?”, ha scritto uno dei numerosi utenti. “Insegna agli angeli a farti fare le certificazioni Covid false”, si legge in un altro tweet ironico.

Ma c’è anche chi pensa esclusivamente a dargli sostegno. “Forza Pippo! Sono cresciuto con le tue risate e voglio continuare a crescere ridendo insieme a te!”, recita uno dei vari post. “Mi dispiace proprio tanto, rimettiti presto!”, si legge in un altro messaggio.

Non mancano neanche i post complottisti: “Se è vero che si era vaccinato dopo lo scandalo del falso Green Pass, alla fine è il primo di una lunga lista di vip”. Per questo un altro utente di Twitter ha chiesto: “Possiamo per una volta non mettere in mezzo il Covid o il fatto che forse non era vaccinato?”.