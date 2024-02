Giorgia Meloni a Kiev presiede il G7: accordo con Zelensky per la sicurezza dell'Ucraina, assente Macron

Giorgia Meloni ha inaugurato la presidenza italiana del G7 a Kiev, in una data simbolica per l’Ucraina: il secondo anniversario dell’inizio dell’invasione russa. Alla riunione hanno partecipato in presenza la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Alexander De Croo, primo ministro del Belgio che è presidente di turno del Consiglio Ue, e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Mentre si è fatta sentire l’assenza dal summit con gli altri leader in videoconferenza del presidente francese Emmanuel Macron.

Il summit del G7 a Kiev

“Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla”, ha detto Meloni durante la cerimonia in onore dei soldati ucraini protagonisti della battaglia di Hostomel, all’aeroporto Antonov di Kiev, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli altri ospiti internazionali.

“Questo posto è simbolo di fallimento di Mosca e dell’orgoglio dell’Ucraina, ci ricorda che c’è qualcosa di più forte di missili e guerra: è l’amore per la terra e la libertà” ha dichiarato la presidente del Consiglio italiana.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni a Kiev per la firma dell’accordo per la sicurezza tra Italia e Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky

L’accordo per la sicurezza tra Italia e Ucraina

Durante la giornata di incontri a Kiev, Volodymyr Zelensky ha annunciato tramite il suo profilo “X” la sottoscrizione di un accordo per la sicurezza con l’Italia: “I nostri incontri con il premier italiano Giorgia Meloni sono sempre significativi. Oggi abbiamo un risultato importante. Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia”.

“Questo documento stabilisce una solida base per il partenariato di sicurezza a lungo termine dei nostri Paesi – ha aggiunto il presidente ucraino pubblicando un video dell’incontro e della firma con Meloni – Abbiamo anche discusso di un ulteriore sostegno all’Ucraina nel contesto della presidenza italiana del G7. Sono grato all’Italia per il sostegno all’Ucraina“.

Il sostegno a Kiev

Nella conferenza stampa del G7 a Kiev, Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno all’Ucraina, dichiarando che l’accordo per le garanzie di sicurezza con l’Ucraina “ha durata decennale ed è il più completo e importante siglato con un Paese non parte della Nato”, senza però aggiungere dettagli sull’impegno economico per l’Italia.

“Continuiamo a sostenere l’Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi – ha dichiarato la premier – Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa, come fanno alcuni, è un approccio ipocrita che non condivideremo mai”.

Alla giornata si è fatta notare la mancata partecipazione alla riunione del G7 a presidenza italiana del capo di Stato francese Emmanuel Macron. Un’assenza che, secondo alcune ricostruzioni, aprirebbe un caso politico, tanto più che l’Eliseo avrebbe convocato per lunedì un vertice mirato sull’Ucraina con diversi i leader di diversi Paesi, al quale però non dovrebbe prendere parte Giorgia Meloni.