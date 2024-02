Giorgia Meloni a Kiev con Ursula von der Leyen, presiederà il G7 in Ucraina a 2 anni dall'inizio della guerra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giorgia meloni in segreto a Kiev. La presidente del Consiglio è arrivata della capitale dell’Ucraina con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel secondo anniversario dell’invasione russa, per il G7 a cui interverrà anche Volodymyr Zelensky.

Giorgia Meloni è arrivata nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio a Kiev, su un treno mantenuto segreto per motivi di sicurezza, per partecipare alla riunione del G7 in videoconferenza dalla capitale ucraina.

Insieme a lei anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro canadese Justin Trudeau e quello del Belgio Alexander De Croo, che è presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea.

Il treno su cui viaggiavano è arrivato alle 7:30 a Kiev in una situazione estremamente protetta, nel giorno del secondo anniversario dell’invasione russa in Ucraina e del G7 che commemorerà l’evento.

Al G7 parteciperà anche Zelensky

Giorgia Meloni durante la giornata di oggi incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per poi recarsi in uno dei luoghi simbolo dei primi momenti della guerra in Ucraina, l’aeroporto di Hostomel, proprio vicino a Kiev.

Qui ebbe luogo una delle battaglie decisive dei primi giorni dell’invasione, quando un piccolo gruppo di soldati ucraini riuscì a respingere, con l’aiuto della popolazione locale e di alcuni rinforzi, le forze speciali russe, impedendo loro di ottenere un’importante testa di ponte nei primi giorni di guerra e ponendo le basi per la resistenza della capitale.

Questa visita è un segnale importante di vicinanza dell’Europa all’Ucraina, dopo l’approvazione dei 52 miliardi di euro di aiuti finanziari al Paese, fortemente voluta dalla commissione prima delle nuove elezioni europee.

Da Kiev si terrà anche il G7, in videoconferenza con tutti i leader parte del gruppo dei Paesi più sviluppati al mondo, al quale parteciperà anche il presidente ucraino. A presiedere la seduta sarà proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Due anni dall’inizio della guerra in Ucraina

L’invasione russa dell’Ucraina cominciava esattamente 2 anni fa, il 24 febbraio 2022, con l’attacco dell’esercito di Mosca a Kiev. Dopo 24 mesi, il fronte si è ormai stabilizzato sui confini della regione di Luhansk a nord, su quelli del 2014 a est e sul cosiddetto “Ponte di terra”, che unisce Donezk alla Crimea, a sud.

Nessuno dei due eserciti sembra più riuscire ad avanzare in maniera decisiva, anche se i russi hanno da poco conquistato la cittadina di Avdiivka, che assediavano dall’inizio delle prime ostilità con i ribelli filorussi del Donbass nel 2014.

L’Ucraina ha invece ottenuto successi inaspettati sul Mar Nero, tanto da riuscire ad affondare 25 tra navi da guerra e altri vascelli, tra cui l’ammiraglia Moskva e l’anfibia Caesar Kunikov solo 10 giorni fa.