Nuovo round tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni, premier attaccata in un video: "Stile da stracciarola"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nuovo attacco. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca torna in un video a parlare della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Stile da stracciarola” le parole del governatore che da diversi giorni è in polemica con il Governo.

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca nel video: “stracciarola”

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare di Giorgia Meloni in un video diffuso dal governatore su Facebook, in cui attacca il Governo come spesso accaduto nelle ultime settimane.

“È in atto una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all’aggressione politica. Non possiamo dare spazio a chi adotta uno stile da stracciarola, fatto di volgarità, approssimazione, arroganza e mistificazione” esordisce De Luca.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni davanti a un’immagine di Vincenzo De Luca

“Dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti: le cose che riguardano la Campania si decidono a Napoli e non a Roma e men che mai nelle stanze del Presidente del Consiglio” ha poi continuato il governatore della Campania.

L’ostilità tra De Luca e Meloni

Il presidente della Campania ha aperto un contenzioso con il Governo che nelle ultime settimane si è trasformato in uno scontro diretto tra De Luca e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La tensione è molto cresciuta nel corso del mese di febbraio quando il governatore è arrivato ad insultare direttamente la leader di Fratelli d’Italia in un botta e risposta.

La presidente del Consiglio aveva intimato De Luca ad “Andare a lavorare invece di manifestare“, mentre il governatore era ad una manifestazione con alcuni sindaci del sud contro l’autonomia differenziata.

Perché De Luca è in polemica con il Governo

Le ragioni della tensione tra De Luca e il Governo sono fondamentalmente due: la distribuzione dei fondi di sviluppo e coesione e l’autonomia differenziata, riforma voluta dall’esecutivo e che secondo il presidente della Campania penalizza le regioni del Sud.

De Luca aveva cominciato la sua polemica parlando di una gestione “in termini di delinquenza politica” riferendosi principalmente all’operato del ministro per gli Affari Europei con delega per il Sud Raffaele Fitto.

Soltanto con l’approvazione dell’autonomia differenziata il bersaglio di De Luca è diventato l’intero Governo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.