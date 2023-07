Gianluigi Donnarumma rapinato a Parigi con la fidanzata Alessia Elefante: immobilizzati nell'appartamento

Paura per Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale: l’ex calciatore del Milan è stato rapinato in casa a Parigi nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio. All’interno dell’abitazione, nell’8° arrondissement della capitale francese, era presente anche la sua compagna Alessia Elefante.

La prima ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘Le Parisien’, Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante, portati in ospedale dopo il fatto, sarebbero stati legati da diverse persone sotto la minaccia di un’arma, all’interno del loro appartamento. Gianluigi Donnarumma, come riferito da una fonte a conoscenza dei fatti, sarebbe rimasto “lievemente ferito“, La stessa fonte ha fatto sapere che la compagna non è stata ferita fisicamente.

Secondo il sito ‘Actu17’, i malviventi sarebbero entrati nell’abitazione sfondando la porta. Donnarumma e la compagna sono poi riusciti a raggiungere un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione, attorno alle 3,20 del mattino. Il personale dell’hotel ha allertato la polizia e si è preso cura della coppia, sotto shock per quanto successo. Anche il custode dell’edificio in cui abita Donnarumma sarebbe stato legato.

Fonte foto: ANSA Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana.

Il “bottino”

Come riportato da ‘Le Parisien’, che cita una fonte della Polizia, i malviventi avrebbero sequestrato un notevole bottino stimato in 500.000 euro, costituito da “orologi, gioielli e pelletteria di lusso”. Un’altra fonte ha però chiarito che la stima dei danni è ancora “in fase di valutazione”.

Caccia a quattro malviventi

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, in base ai primi elementi raccolti nell’inchiesta condotta dalla polizia francese, sarebbero quattro i malviventi che hanno fatto irruzione questa notte nell’abitazione del portiere italiano del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma.

I prossimi impegni di Donnarumma

Il furto in casa Donnarumma è avvenuto poche ore prima della prima amichevole stagionale del Paris Saint-Germain contro il Le Havre, alla quale avrebbe dovuto prendere parte anche il portiere italiano nel pomeriggio di venerdì alle ore 17.

Donnarumma dovrebbe anche recarsi in Giappone e Corea del Sud per il tour estivo del club parigino, che prenderà il via questo sabato 22 luglio per terminare poi giovedì 3 agosto.

‘Le Parisien’ ha ricordato che diversi giocatori o ex giocatori del Paris Saint-Germain sono già stati vittime di furti negli ultimi anni, di solito in loro assenza. Tra questi ci sono Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico e Mauro Icardi.