Giampiero Pani muore dopo incidente col paracadute a Cumiana: addio all'avvocato e scrittore torinese

Un incidente con il paracadute è costato la vita a Giampiero Pani, avvocato e scrittore torinese di 63 anni, che nel pomeriggio di sabato 4 marzo si è lanciato allo Sky Dream Center di Cumiana.

Giampiero Pani, stando a quanto riporta ‘La Repubblica’, si era lanciato con un gruppo di amici, poco prima delle 16, da un aereo Pilot da 4mila metri di quota.

Gli accertamenti, per verificare le cause del malfunzionamento che hanno portato alla mancata apertura del paracadute, sono in corso da parte dei carabinieri di Cumiana. Sul corpo, a ogni modo, non è stata disposta l’autopsia.

I Carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione cosa è successo.

La spiegazione del direttore dello Sky Dream Center Roberto Lomonaco

Il sito di ‘La Repubblica’ riporta anche alcune dichiarazioni di Roberto Lomonaco, direttore dello Sky Dream Center. Sull’incidente ha detto: “Non si è aperto regolarmente il paracadute principale: a quel punto lui ha azionato il secondo ma ormai era troppo in basso”.

Chi era Giampiero Pani, avvocato e scrittore torinese

Giampiero Pani, nato a Lecce nel 1959, è morto all’età di 63 anni. Avvocato cassazionista, aveva uno studio legale in piazza Castello a Torino. Lascia due figli, di 18 e 22 anni, e la moglie Silvia Damilano, consigliera comunale di Torino Bellissima e cugina dell’ex candidato sindaco per il centrodestra Paolo Damilano.

Pani aveva 33 anni di esperienza nei lanci col paracadute. Frequentava la scuola di paracadutismo di Cumiana, dove aveva un gruppo di amici con la stessa passione per il paracadute e l’aliante.

Giampiero Pani era anche scrittore. Aveva esordito con un romanzo pubblicato da Neos edizioni, intitolato “Nordovest bardato di Stelle“. Nella biografia sul sito della casa editrice, si definisce un “raro caso di avvocato dalla personalità timida e ritrosa” e scrive di “amare il volo – aliante, paracadutismo – e il volo pindarico – da Orazio ad Ariosto, ma anche tutti gli altri, da Omero a Paolo Conte”.

Nella stessa biografia si fa menzione di un’altra sua passione: quella per i viaggi, “costretto da misteriosa forza anancastica, o forse da un’infanzia difficile”. Pani ha poi scritto di “sentirsi estraneo rispetto ai tempi moderni, che hanno condannato a morte il punto e virgola”. Di Torino, la sua città dal 1965, ha scritto di essere “in perenne duello con la sua bellezza e la sua insidiosa malinconia: città che graffia e carezza”.

Pani ha pubblicato anche un racconto per la raccolta Sedici ritratti per Torino, curata da Franca Rizzi Martini e ispirata ai ritratti d’artista conservati alla Gam, a Palazzo Madama e alla Galleria Sabauda.