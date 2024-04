Geppi Cucciari parla di suv e impotenza per rispondere alla puntata di Porta a Porta dedicata all'aborto

Quanto accaduto negli studi di ‘Porta a Porta’ il 18 aprile non poteva passare inosservato, per questo la conduttrice Geppi Cucciari ha scelto un segmento del suo show ‘Splendida Cornice’ per mettere in relazione suv e impotenza maschile in compagnia di sole donne. La comica di Macomer (Nuoro) ha così risposto alla puntata del talk di Bruno Vespa che ha fatto discutere: il popolare conduttore e giornalista ha infatti parlato di aborto con soli uomini presenti in studio.

Suv e impotenza maschile, la parodia di Geppi Cucciari

Giovedì 25 aprile Geppi Cucciari, durante il suo show ‘Splendida Cornice’ in onda su Rai 3, ha messo in scena una parodia di ‘Porta a Porta’ in risposta alla puntata del giorno 18 del talk di Bruno Vespa.

In antitesi con il tema trattato dal noto giornalista e conduttore, Geppi Cucciari si è circondata di sole donne con un assortimento di professioni: le attrici Valeria Solarino e Federica Fracassi, l’analista politica Martina Carone, l’avvocata Ester Viola, la fondatrice di ‘Diversity’ Francesca Vecchioni e l’ingegnera aero-spaziale Amalia Ercoli-Finzi.

Lo sketch è stato impostato come se fosse un momento di serietà. ‘Porta a Porta’ è diventato ‘Geppi a Geppi’, e le ospiti hanno espresso il loro punto di vista sulla relazione tra l’impotenza maschile e la cilindrata delle auto in loro possesso.

Ad esempio, Valeria Solarino ha affermato che “per il maschio e l’impotenza maschile sono stati fatti dei grandi passi in avanti” dal momento che sul mercato sono presenti “i suv, le jeep e le super car con i motori da Formula 1”. La stoccata più grossa è arrivata da Ester Viola, che ha ribaltato il significato di ‘Quello che le donne non dicono’ di Fiorella Mannoia.

Le sue parole: “Cosa vogliono i maschi? Sono così, dolcemente complicati. Vogliono scegliere senza condizionamenti. È come negli anni ’60: ‘Il box è mio e me lo gestisco io’”.

La puntata di ‘Porta a Porta’ sull’aborto

Come già detto, il 18 aprile a ‘Porta a Porta’ si è parlato di aborto, ma gli ospiti erano tutti uomini. Il focus è stato anche sull’emendamento di Fratelli d’Italia per l’ingresso dei pro-vita nei consultori. La puntata è stata dunque oggetto di polemiche specialmente da parte di esponenti del Partito Democratico nelle persone della senatrice Annamaria Furlan (“Un Paese in cui c’è posto solo per una donna, la presidente del Consiglio. A tutte le altre sono preferiti gli uomini”) e della deputata Ilenia Malavasi (“A Porta a Porta in onda la rappresentazione precisa dell’ideologia di Governo”).

La risposta alle polemiche

Per il momento non è nota una risposta di Bruno Vespa e degli altri autori alla provocazione di Geppi Cucciari. Tuttavia, ricordiamo che la redazione aveva risposto alle polemiche esplose dopo la puntata del 18 aprile.

In un comunicato inviato e riportato dall”Ansa’, si leggeva:

Gli inviti per la trasmissione politica di giovedì 18 aprile sono stati fatti nei giorni precedenti al manifestarsi della polemica. Essendo prevista la presenza del Partito democratico, avevamo invitato tre donne parlamentari del PD (sostituite alla fine dall’onorevole Zan per la loro indisponibilità) e una direttrice di giornale, anch’essa indisponibile.