Incoronata Boccia definisce in tv l’aborto un delitto e non un diritto, il nuovo caso in Rai scatena polemiche

“L’aborto è un omicidio”, queste le parole di Incoronata Boccia, ospite su Rai 3, chiamata a discutere dell’emendamento della maggioranza di centrodestra per l’apertura ai centri e agli ambulatori alle organizzazioni anti-scelta. La vicedirettrice del Tg1 ha poi citato Maria Teresa di Calcutta. Aspre le critiche.

Incoronata Boccia ospite a Che sarà

Si è scatenata l’ennesima bufera in Rai. Dopo la censura ad Antonio Scurati, nel programma Che sarà è andato in onda un dibattito sul tema dell’aborto. A differenza di Porta a Porta, a parlare erano presenti diverse donne, tra cui Incoronata Boccia.

La vicedirettrice del Tg1 ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto storcere il naso alle presenti e che ha scatenato, conseguentemente, un’aspra critica. Boccia ha infatti detto che l’aborto è un delitto e non un diritto.

Cosa ha detto sull’aborto?

Il diritto all’aborto viene messo in dubbio tanto nei fatti, con la fortificazione della legge 194 che lo regola (ma che è da sempre una normativa criticata per la sua impostazione), tanto nella narrazione su questo. Incoronata Boccia ha scelto di intervenire sul tema dell’interruzione volontaria di gravidanza e di farlo con parole giudicate offensive.

“Mi rendo conto che sto per dire parole molto forti, lungi da me giudicare storie e persone, semmai il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto”, ha detto. Per sottolineare la sua posizione ha citato le parole pronunciare da Madre Teresa di Calcutta, nobel per la pace, che nel 1979 descrisse il pericolo più imminente: l’aborto.

Le critiche dell’opposizione

Le parole della vicedirettrice sono state accusate di essere vergognose, bestiali e pericolose. Dal Partito Democratico sono arrivati i commenti più aspri, dopo quelli dell’opinione delle piazze virtuali. La capogruppo Pd Chiara Braga, per esempio, non si spiega come una donna possa definire “delitto” un diritto che in Francia è stato inserito nella Costituzione.

“C’è un problema nella più grande azienda culturale italiana che va dalla censura all’offesa delle leggi dello Stato. Vergognoso e inaccettabile“, conclude. Anche la senatrice Cecilia D’Elia ha commentato e in un posto scrive: “Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico”.