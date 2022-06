Genova, incendio in Val Bisagno: chiusa via Mogadiscio, fiamme verso le case e le attività commerciali

Terribile incendio nella Val Bisagno, a Genova, dove questa mattina, poco dopo le 12.15, tra via Mogadiscio e il Bricoman ha iniziato a levarsi una densa colonna di fumo. Il rogo sta interessando tutta la collina, avvicinandosi pericolosamente alle case.

Come è scoppiato l’incendio nella Val Bisagno

Non sono chiare le cause del rogo che ha messo in allarme la popolazione dei municipi III e IV del capoluogo della Liguria.

In base alle prime indiscrezioni, il fuoco sarebbe partito da una baracca di una tenuta agricola, che in pochi minuti è stata totalmente divorata dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento a Genova

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivati con diverse squadre, anche di volontarie, e con delle autobotti. In volo anche un elicottero, per provare a spegnere l’incendio dall’alto.

L’intervento è ancorai n corso e Via Mogadiscio è stata chiusa al traffico per sicurezza. La donna di Sant’Eusebio non è raggiungibile con i veicoli dalla Val Bisagno, ma solo da Bavari.

🚒 Un #incendio sta interessando la Valbisagno, nella zona di Ponte Carrega, a #Genova. Sul posto i Vigili del Fuoco, due autobotti, l’elicottero regionale e alcune squadre di volontari per cercare di evitare che le fiamme si avvicinino ad alcune abitazioni vicine pic.twitter.com/49iNn7HiFe — Regione Liguria (@RegLiguria) June 10, 2022

Sterpaglie e vento alimentano le fiamme

Il fuoco si è propagato velocemente dalla baracca alla collina, considerando che la vegetazione è secca a causa delle scarse piogge delle ultime settimane.

Il forte vento, oltre a contribuire ad alimentare l’incendio, sta rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento via cielo.

Per il momento non sono stati rilevati vittime o feriti. Tuttavia le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni della zona, e alcuni residenti hanno preferito uscire dalle proprie case.

Sono stati coinvolti nel rogo anche i compattatori di cartone che si trovano nei pressi di un edificio della catena Bricoman.