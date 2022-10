Genova, 42enne uccide il padre a coltellate dopo una lite: ha problemi psichiatrici, ferita anche la sorella

Tragedia a Genova dove un uomo, con problemi psichiatrici, ha ucciso il padre a coltellate a seguito di una lite in casa. A scatenare la furia del 42enne, già seguito dai Servizi di salute mentale, sarebbe stato il volume troppo alto della tv.

Uccide il padre con un coltello da cucina

Claudio Evangelista avrebbe preso un coltello da cucina e si sarebbe accanito contro il padre, Francesco, 77 anni.

Al momento dell’arresto, secondo quanto riportato dall’agenzia dal Secolo XIX e dall’agenzia Agi, il 42enne non avrebbe detto nulla.

Sono state la sorella e la madre, sentite successivamente dagli investigatori, a spiegare che all’origine del gesto ci sarebbe stato il volume della televisione che il padre dell’uomo stava guardando in soggiorno, mentre la madre preparava la cena. Claudio si era lamentato di non riuscire a riposare in camera sua.

Ferita anche la sorella

Nella violenta lite che ha portato alla morte di Francesco Evangelista è rimasta ferita da una coltellata anche la sorella dell’omicida, intervenuta per salvare il padre.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Genova. Il 42enne è stato arrestato.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’omicidio

Dove e quando è avvenuto l’omicidio

L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 9 ottobre sulle alture di Genova Prà. Il 42enne ha problemi psichiatrici ed era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri.

