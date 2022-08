Genova, cadavere di un uomo nel tunnel delle Casacce: è giallo sulla morte

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di domenica 7 agosto, a Genova, nel tunnel delle Casacce. Il giallo si presenta soprattutto perché la vittima era priva di documenti.

Un cadavere senza identità

Nel primo pomeriggio di domenica 7 agosto il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto in uno slargo nell’immediata prossimità del tunnel che collega la Sopraelevata a via delle Casacce.

Dai primi rilievi è emerso che si tratterebbe di un uomo sui 50 anni di cui per il momento non è possibile risalire all’identità, in quanto sprovvisto di documenti.

Fonte foto: iSTOCK La polizia ha acquisito le immagini di sicurezza della zona in cui è stato rinvenuto il cadavere

L’ipotesi della morte violenta

Accanto al luogo del ritrovamento del corpo sorgono i palazzi di via D’Annunzio e via Fieschi, tutti adibiti ad uffici.

Tra le ipotesi più valutate è battuta quella del gesto volontario: l’uomo potrebbe essersi affacciato da uno di quegli uffici adiacenti e si sarebbe gettato nel vuoto.

Dall’altra parte, però, il cadavere presenta diverse ferite, alcune delle quali molto profonde. Per questo gli inquirenti stanno considerando l’ipotesi della morte violenta.

Non è dunque chiaro, per il momento, se si tratti di omicidio o suicidio.

Le indagini

Le volanti e la Polizia Locale si sono portate sul posto insieme al 118, di cui però è stato inutile l’intervento.

L’uomo sarebbe morto sul colpo. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta anche la Scientifica per tutti i rilievi del caso, e per gli accertamenti era presente anche la Sezione Omicidi della Squadra Mobile.

Non si esclude che la vittima possa essere stata uccisa in altro luogo rispetto al punto del ritrovamento. Per risolvere il giallo, inoltre, sono state acquisite tutte le immagini dai dispositivi di sorveglianza della zona.

Recentemente Genova è stata teatro di un feroce femminicidio: una donna è stata strangolata dal marito che poi ha allertato le autorità per essere prelevato.