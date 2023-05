Genitori nascondono cocaina nel quaderno del figlio: arrestata coppia a Siracusa, cos'è successo

Cosa hanno trovato i Carabinieri nella borsa della donna

In particolare,che la donna stringeva attorno a sé, quasi non volesse mostrarne il contenuto ai militari.A quel puntoe sottoposta a perquisizione personale e veicolare.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella borsa della donna un quaderno con all’interno alcuni disegni. La frazione di Belvedere, a Siracusa: la coppia di Catania è stata arrestata durante un controllo dei Carabinieri

Tuttavia, al suo interno quello che sembrava un innocuo quaderno usato da un bambino delle scuole elementari, conteneva ben altro: 350 grammi di purissima cocaina.

La coppia catanese è stata arrestata. L’uomo, su disposizione del pm di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa Cavadonna; la donna, invece, in quella di Catania Piazza Lanza.

Per quanto concerne la cronaca siracusana, il 5 maggio 2023 un operaio è morto in città mentre lavorava in un’azienda metalmeccanica. Secondo una prima costruzione il lavoratore, di appena 31 anni, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Inutili i soccorsi: il 118 ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. La Procura ha aperto un’inchiesta per indagare su eventuali responsabilità.

Come riporta la stampa locale dalle pagine de ‘La Sicilia’ e ‘Siracusa News’, la tragedia si è consumata in un’azienda metalmeccanica di contrata Targia, nei pressi dell’ingresso nord di Siracusa.