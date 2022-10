Gela, due sparatorie nel giro di poche ore: agguati ad ambulanti, tre feriti. Aperte indagini, cosa si sa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di sabato 22 ottobre 2022 non è stata una giornata tranquilla a Gela, in provincia di Agrigento, dove due sparatorie a breve distanza oraria l’una dall’altra hanno sconvolto il paese. Il bilancio è di tre feriti e le forze dell’ordine hanno aperto le indagini per cercare di comprendere se gli agguati siano collegati o meno.

Sparatorie a Gela, cos’è successo

Il primo agguato è scattato intorno a mezzogiorno in via Niscemi, nelle vicinanze del campo sportivo e di una scuola frequentata da centinaia di bambini. Cinque colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo di due ambulanti, Vincenzo Cosca e Carmelo Famao, che sono stati feriti in maniera lieve.

Cosca e Famao, di 23 e 25 anni, al momento dell’agguato si trovavano vicino a una motoape adibita alla vendita di frutta e verdura. Sembra che i due siano stati avvicinati da uno scooter che ha fatto fuoco colpendoli agli arti inferiori.

Intorno alle 15.30 un’altra sparatoria in aperta campagna, in contrada Macconi. La vittima, Francesco Casco, di 23 anni, era in bici quando è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba.

Le indagini sulle sparatorie

Sono in corso indagini della polizia per fare luce sulle due sparatorie che ieri si sono susseguite a Gela. In queste ore i tre feriti sono stati sentiti dagli agenti, anche se al momento da parte degli investigatori non trapela nulla.