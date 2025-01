Il bilancio di morti e feriti di Capodanno 2025: quasi 900 interventi per incendi, botti e proiettili vaganti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non si registrano morti ma numerosi feriti nel bilancio della notte di Capodanno 2025 in Italia, dove si contano quasi 900 interventi dei vigili del fuoco per incendi legati ai festeggiamenti, 179 in più rispetto all’anno precedente. Problemi da nord a sud, dove sono avvenuti i casi più gravi: come a Bari dove un 20enne è stato colpito da un proiettile all’addome.

Capodanno 2025, il bilancio dei feriti

Durante la notte di Capodanno 2025, i vigili del fuoco in Italia sono stati chiamati a intervenire in 882 casi di incendi legati ai festeggiamenti, un aumento di 179 interventi rispetto al 2024.

La Lombardia ha registrato il numero più alto con 142 interventi, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Trentino. A Bari, un giovane di 20 anni è stato gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco all’addome, mentre un altro uomo ha subito un trauma oculare a causa di un bengala esploso.

La Lombardia guida la classifica degli incidenti durante la notte di Capodanno 2025

Gli incidenti più gravi a Capodanno 2025

Tra i più gravi incidenti di Capodanno in Italia, un bambino di 6 anni ad Andria ha perso un dito a causa di una pistola a salve che è esplosa mentre festeggiava con il padre.

Il piccolo, trasportato d’urgenza a Bari, ha subito gravi danni agli arti superiori. Sempre ad Andria, un potente petardo ha danneggiato un edificio, causando l’evacuazione di sei famiglie

A Napoli, due persone sono rimaste ferite da proiettili vaganti: un turista saudita di 28 anni e una giovane di 23. La ragazza, colpita al braccio, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni, mentre il turista, con ferite più gravi, è ancora ricoverato in terapia intensiva.

Durante i festeggiamenti, sono aumentati i feriti, molti dei quali bambini, con ustioni e danni agli occhi causati dai fuochi d’artificio. In Campania sono stati registrati numerosi interventi per incidenti e incendi, ma senza vittime.

Incidenti anche al centro e al nord

Un ragazzo di 15 anni a Venaria Reale, nel Torinese, ha subito gravi ferite dopo aver raccolto un petardo da terra che è poi esploso nella sua mano, portandolo in ospedale in condizioni critiche.

A Pierantonio, in provincia di Perugia, un uomo di trent’anni è stato gravemente ustionato dall’esplosione di fuochi d’artificio, richiedendo cure urgenti.

Ad Ancona, un cameriere di 43 anni è stato colpito in faccia da un petardo vagante mentre si trovava fuori dal ristorante, riportando una ferita profonda che ha richiesto intervento immediato.

Capodanno 2025, la classifica degli interventi regione per regione

Ecco di seguito la classifica degli interventi effettuati durante la notte di Capodanno 2025, regione per regione:

Lombardia: 142

Emilia Romagna: 109

Veneto e Trentino Alto Adige: 103

Campania: 99

Lazio: 70

Toscana: 70

Piemonte: 65

Liguria: 61

Puglia: 40

Friuli Venezia Giulia: 38

Marche: 26

Sicilia: 25

Calabria: 13

Umbria: 8

Abruzzo: 7

Basilicata: 3

Molise: 3

Sardegna: nessun intervento