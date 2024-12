Monossido di carbonio in una villa a Cefalù, turista tedesco morto intossicato: gravi gli altri tre

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia a Palermo. Un turista tedesco è stato trovato morto intossicato da monossido di carbonio in una villa a Cefalù: Jonathan Feierabend aveva solo 36 anni. Gravi gli altri tre familiari che erano con lui, la sorella e i genitori, tutti ricoverati all’ospedale di Partinico. Arrivati in codice rosso, sono sottoposti a trattamenti in camere iperbariche.

Turista tedesco morto intossicato a Cefalù

Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, a Villa Deodata (in via Saponara, nella zona di Contrada Guarneri a Sant’Ambrogio, vicino a Cefalù), quattro turisti tedeschi sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio.

Uno di loro, il 36enne Jonathan Feierabend, è morto.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Contrada Guarneri a Sant’Ambrogio, vicino Cefalù, in provincia di Palermo: è lì che si trova la villa in cui sono stati trovati 4 turisti tedeschi, intossicati dal monossido di carbonio

Trasportati in codice rosso gli altri tre, la sorella della vittima e i genitori:

Katharina Feierabend , una donna di 34 anni , sarebbe la più grave;

, una donna di , sarebbe la più grave; Patrizia Pargmann , una donna di 60 anni

, una donna di Elmo Pargmann, un uomo di 63 anni

L’ipotesi dell’intossicazione da monossido di carbonio

I tre sono stati portati fuori dai vigili del fuoco che, una volta intervenuti, hanno trovato il camino ancora pieno di fumo.

L’ipotesi è che siano state le esalazioni causate dalla brace a intossicarli.

La dinamica ricorda quanto successo pochi giorni fa a Firenze, con una famiglia uccisa dal monossido di carbonio, ad eccezione della figlia piccola.

La Procura di Termini Imerese apre un’inchiesta

Secondo quanto riferito da Adnkronos, la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

La villa è stata posta sotto sequestro.

Cos’è il monossido di carbonio

Il monossido di carbonio (CO) è un gas difficile da riconoscere perché è:

indolore

incolore

Viene emesso dalle sigarette durante la combustione di tabacco e carta, ma anche da motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas, carbone o legno.

L’accumulo di monossido di carbonio in spazi chiusi può causare la morte per avvelenamento in poco tempo: alti livelli di monossido di carbonio nel sangue, spiega Humanitas, portano al danneggiamento cellulare dell’organismo.

I sintomi per accorgersi della presenza di monossido di carbonio sono:

mal di testa

vertigini

debolezza

nausea

vomito

dolori al petto

stato confusionale