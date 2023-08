Funerali Giulia Pozzebon morta mentre faceva trekking, la famiglia: “Saremo guidati da una stella in cielo"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Ai funerali di Giulia Pozzebon ha partecipato una vera e propria folla di gente. I giornali locali raccontano un ultimo saluto commosso, con lacrime e promesse di una memoria che sarà tenuta in vita. La giovane, morta in un tragico incidente mentre faceva trekking in montagna sulle alpi Lepontine, è stata circondata da amici e parenti nel verde di Cascina Bagaggera. La ricordano come felice e forte. Il marito Matteo ha voluto sottolineare quanto la montagna fosse importante per Giulia: “Non sarà questo incidente a toglierci l’amore per la montagna”.

I funerali

L’ultimo saluto a Giulia Pozzebon è stato celebrato martedì 8 agosto nel verde del parco del Curone. Hanno partecipato molte persone, non solo famiglia e amici.

I giornali locali parlano di folla per descrivere il grande abbraccio al marito Matteo, ai figli Sebastiano e Camilla, ai genitori Luigi e Raffaella e ai fratelli. “La pietà e la commiserazione non sono sentimenti dei Limabon, la famiglia nata dall’unione di queste due famiglie, perché noi abbiamo un cuore grande ma anche una capoccia dura”, ha raccontato alla fine della cerimonia Matteo.

L’incidente

Il tragico incidente che ha tolto la vita a Giulia Pozzebon all’età di 35 anni è avvenuto il 4 agosto, mentre faceva trekking sulle Alpi Lepontine. Alle 19 circa lei e una sua amica sono state sorprese dal maltempo a oltre 2 mila metri di quota.

La donna è scivolata per via del terreno instabile ed è precipitata per 150 metri. All’arrivo dei soccorsi si trovava già in gravi condizioni ed è deceduta poco dopo in ospedale.

Le parole degli affetti

Sono stai in molti a partecipare alla cerimonia per l’ultimo saluto a Giulia Pozzebon. Il marito e l’amica, la stessa con quale la donna stava facendo trekking al momento dell’incidente, hanno voluto prendere la parola.

L’amica ha ricordato Giulia per la felicità che esprimeva: “Da te ho imparato tanto e mi manchi già moltissimo. Hai seminato in profondità. Sei morta viva, Giuli. Sei stata tu fino all’ultimo passo”. Le parole di Matteo, marito di Pozzebon, sono state un invito a non dimenticarla e allo stesso tempo alla condivisione. Hanno parlato anche il padre e la madre di Giulia, mentre tutti i presenti hanno depositato in due vasi trasparenti degli oggetti simbolici che Giulia avrebbe voluto nel suo ultimo viaggio.