Bambino piromane sorpreso dai droni mentre appicca incendio: video e denuncia del presidente della Calabria

L’estate 2023, come anche quelle passate, è stata falcidiata da numerosi incendi che hanno distrutto territori e mandato in fumo campi, boschi e terreni che saranno inutilizzabili per molto tempo. Fenomeni che non sono dettati dal grande caldo della stagione, ma da piromani che appiccano incendi e si dileguano nel nulla. Ma grazie ai controlli sempre più frequenti, c’è chi viene colto proprio mentre accende il fuoco. Ed è il caso di quanto avvenuto in Calabria, dove un ragazzino tra i 10 e i 12 anni si è beccato una ramanzina dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Bimbo appicca incendio

Il presidente Occhiuto, infatti, tramite i social ha svelato che la Regione Calabria è sempre più attenta ai fenomeni incendiari che si verificano sul territorio grazie al controllo serrato con i droni. I velivoli, spesso non notati dai piromani, riprendono dall’alto la scena e poi, grazie al sorvolo da più vicino, permettono di identificare chi ha appiccato gli incendi.

E in uno dei tanti video registrati, c’è anche quello di un bambino che è entrato in azione nelle campagne calabresi a Zungri, in provincia di Vibo Valentia. Dal video pubblicato sui social da Occhiuto, infatti, si vede chiaramente il giovane appiccare il fuoco. “Come fosse un professionista, più fuochi a distanza e poi si mette a camminare” ha detto il governatore commentando le immagini.

Sorpreso dal drone

Ma dal fuoco acceso al rendersi conto di essere ripreso da un drone il passo è stato molto breve. Il baby-piromane, infatti, allontanandosi dalla “scena del crimine”, alzando lo sguardo al cielo si è reso conto del velivolo che stava riprendendo.

Immediata la corsa per cercare di sfuggire alla ripresa, ma ormai non c’era più nulla da fare. Ad attenderlo, pochi metri più in là, il nonno su un trattore. L’anziano, così come il ragazzo, hanno quindi cominciato a inveire contro il drone, per poi ritornare verso la zona dell’incendio per spegnere le fiamme appena appiccate.

Il messaggio di Occhiuto

Scene che poi si ripetono in un altro video in cui Occhiuto mostra alcuni “criminali” che scaricano rifiuti vicino a un fiume che, tra le tante ipotesi, potrebbero anche essere veicolo per un incendio.

Il presidente ha quindi sottolineato: “Queste sono due esempi della Calabria peggiore, per fortuna è una minoranza perché la Calabria ha rispetto per l’ambiente. Come si fa a dire a un bambino di 10-12 anni di appiccare incendi in un bosco? La Calabria non è questa per fortuna, è fatta di persone civili e straordinarie”.