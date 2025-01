Incidente tra tramvia e auto a Firenze in viale Rosselli, due feriti e traffico in tilt dopo lo scontro

Circolazione nel caos in buona parte di Firenze dopo lo scontro tra un’auto e un tram, che ha fatto deragliare il convoglio. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, un uomo alla guida del suv e la conducente del mezzo sulla tramvia, oltre a un passeggero soccorso in codice verde per un attacco di panico in seguito al violento impatto.

Lo scontro tra convoglio della tramvia e auto

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45 di giovedì 9 gennaio, all’incrocio tra via Guido Monaco e viale Rosselli, una delle principali arterie di Firenze, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella.

Nell’impatto il suv è andato praticamente distrutto, mentre il tram ha deragliato, bloccando la circolazione nella zona per diverse ore. Secondo quanto riferito dalla compagnia del trasporto locale Gest, la rimozione del mezzo pubblico richiederà diverso tempo e i disagi potrebbero prolungarsi fino a tarda serata.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incrocio nel quale si è verificato lo scontro tra un tram e un’auto a Firenze

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, oltre agli addetti delle Ferrovie, per contenere il fumo fuoriuscito dalla fiancata del convoglio, e agli agenti della polizia municipale, al lavoro sui rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, l’automobilista a bordo di una Jeep nera sarebbe passato con il rosso, andandosi a schiantare contro il convoglio della tramvia T2 diretto verso la stazione.

L’automobilista, un uomo di 74 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo, non sono chiare le condizioni della conducente del tram.

Traffico in tilt a Firenze

Come riportato da La Nazione, a causa dell’incidente, il traffico nella zona è andato velocemente in tilt per la chiusura di viale Rosselli, Porta al Prato e via del Ponte alle Mosse.

La circolazione su viale Fratelli Rosselli è stata interrotta e la tramvia T2 è attiva soltanto tra le fermate di Pereteola e Redi, mentre la linea T1 è regolarmente in funzione.

La polizia municipale arrivata sul luogo ha deviato il traffico su percorso alternativi e, per cercare di attenuare i disagi degli automobilisti in orario di rientro da lavoro, la Zona a traffico limitato è stata aperta.

In serata è arrivata una gru per rimuovere il convoglio della tramvia finito fuori dai binari.