Bici lanciata dai Murazzi di Torino, 16 anni a Sara Cherici per il tentato omicidio di Mauro Glorioso

Sara Cherici, 20 anni, è stata condannata a 16 anni di reclusione per il tentato omicidio di Mauro Glorioso. La ragazza avrebbe lanciato, insieme ad altri 4 amici, 3 dei quali minorenni, una bici dagli argini dei Murazzi di Torino, colpendo il 23enne rimasto poi invalido. La giovane è svenuta in aula alla lettura della sentenza.

La sentenza contro Sara Cherici

Il tribunale di Torino ha condannato Sara Cherici a 16 anni di carcere per concorso morale nel tentato omicidio di Mauro Glorioso, 23enne studente universitario.

I fatti erano avvenuti il 21 gennaio 2023, quando la ragazza aveva 19 anni. Un gruppo di 5 adolescenti aveva lanciato una bicicletta dagli argini dei Murazzi a Torino, colpendo Glorioso, che è rimasto gravemente invalido.

Fonte foto: ANSA Carabinieri indagano sul tentato omicidio dei Murazzi

Cherici non ha materialmente lanciato la bicicletta, ma ha ideato il gesto. Da qui l’accusa di concorso morale. Quando è successo il fatto, Cherici si trovava altrove insieme all’altra ragazza del gruppo.

Le altre sentenze del processo dei Murazzi

Oltre a Sara Cherici, nel gruppo accusato del tentato omicidio di Mauro Glorioso erano presenti altri 4 ragazzi. Di questi, 3 erano minorenni e sono già stati tutti condannati.

Le loro pene sono state molto inferiori a quelle di Cherici proprio per la loro minore età al momento del tentato omicidio, circostanza che riduce le condanne di un terzo. I due ragazzi minorenni e la ragazza che si trovava con Cherici al momento del lancio della bicicletta, dovranno scontare tra i 6 e gli 8 anni e mezzo di reclusione.

Rimane ancora in sospeso la pena dell’altro maggiorenne del gruppo. La Cassazione ha annullato il processo di appello, che si ripeterà a fine gennaio.

Le reazioni alla sentenza

Al momento della lettura della sentenza Sara Cherici è svenuta. La ragazza ha poi ripreso conoscenza ma non riusciva a camminare da sola. È stata portata in ambulanza all’ospedale Martini per accertamenti.

Soddisfatta della sentenza l’accusa, che aveva chiesto 12 anni di reclusione, 4 in meno di quelli inflitti dal collegio giudicante. “È un monito per chi pensa di poter rovinare la vita altrui per futili motivi” ha dichiarato la famiglia Glorioso.

Gli avvocati difensori hanno protestato contro la sentenza, definendo la pena sproporzionata soprattutto in relazione a quella inflitta all’amica di Cherici, che si trovava con lei al momento del lancio della bicicletta.