Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli a Roma, violenza contro vigilante e maggiordomo: rubata cassaforte

Una banda di rapinatori ha fatto irruzione nella casa di Maria Sole Agnelli, 99enne sorella di Gianni Agnelli, a Torrimpietra, frazione di Fiumicino poco fuori Roma. I ladri hanno preso in ostaggio un vigilante e un membro del personale di servizio, per poi rubare la cassaforte. Ignoto il valore di quanto è stato trafugato.

Rapina in casa Agnelli

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio alcuni rapinatori si sono introdotti nella villa di Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, 99 anni, nella frazione di Torrimpietra, all’interno del territorio del comune di Fiumicino.

I ladri hanno rubato la cassaforte della villa, che stando a quanto riporta il Corriere della Sera nella sua edizione romana, conteneva diversi oggetti di valore, tra cui anche orologi e gioielli.

I rapinatori sarebbero stati almeno in cinque e sarebbero entrati dall’ingresso principale del parco che circonda Villa Maria Sole, per poi arrivare alla vera e propria abitazione dell’anziana.

Presi in ostaggio un vigilante e la governante

Per entrare nel parco della villa, i rapinatori hanno aggredito il vigilante che sorvegliava il cancello di ingresso, riuscendo a immobilizzarlo e lasciandolo legato nella guardiola del complesso, in modo che non potesse dare l’allarme.

In seguito hanno raggiunto la casa principale del complesso, dove risiede Maria Sole Agnelli e dove hanno aggredito anche la governante, una donna di mezza età, legando anche lei.

Hanno quindi agito indisturbati rubando la cassaforte, per poi darsi alla fuga nelle campagne di Roma.

Le indagini sulla rapina a Villa Maria Sole

I due ostaggi sono riusciti a liberarsi soltanto un paio d’ore dopo la fuga dei rapinatori. Hanno quindi chiamato i carabinieri, che sono però arrivati sul posto quando i ladri si erano già dileguati.

Le forze dell’ordine hanno appurato che sia gli ostaggi che Maria Sole Agnelli erano usciti completamente indenni dalla rapina. Sono quindi cominciate le indagini per individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno ascoltando le testimonianze dei due ostaggi, e potrebbero poi passare ad acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza della villa.