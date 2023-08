Frana a Valle Argentera con strada bloccata a Sauze di Cesana in provincia di Torino: diverse persone isolate

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una frana improvvisa ha reso impossibile il traffico sulla strada che si snoda nella valle Argentera a Sauze di Cesana, in provincia di Torino. L’episodio, avvenuto giovedì 24 agosto, ha avuto conseguenze immediate, con alcune persone bloccate. I vigili del fuoco hanno agito prontamente per affrontare questa emergenza, con uomini e mezzi, per fornire soccorso alle persone rimaste isolate, che secondo una stima sarebbero state circa cinquanta.

La frana

L’intervento da parte delle squadre dei vigili del fuoco ha avuto luogo nella serata di giovedì, per far fronte a una serie di smottamenti che hanno colpito una sentiero sterrato.

Questo evento, verosimilmente scatenato dalle recenti piogge, ha interessato una zona con rilevante attrattiva turistico-naturalistica, situata in prossimità di diverse aree camping.

Fonte foto: Tuttocittà La zona della frana è nel Comune di Sauze di Cesana, a ridosso del torrente Ripa

I soccorsi

In queste circostanze, gli equipaggi di soccorso hanno prontamente assistito automobilisti e campeggiatori che si erano ritrovati bloccati in modo imprevisto.

Le squadre hanno impiegato vari mezzi, inclusi escavatori e un elicottero, allo scopo di raggiungere e assistere le persone rimaste intrappolate.

Il coordinamento di un’azione sinergica ha permesso di aprire la strada all’utilizzo di pale gommate, finalizzate alla rimozione dei detriti e al ripristino della viabilità. In contemporanea, l’intervento dell’elicottero ha consentito di evacuare in sicurezza le persone intrappolate nella valle.

Chiusa la strada

L’amministrazione comunale, reagendo con prudenza, ha preso la decisione di chiudere temporaneamente la strada di accesso alla Valle Argentera, a causa degli effetti devastanti della frana generata dalle intense precipitazioni del pomeriggio precedente.

Ulteriori dettagli sono stati forniti dal Centro Meteo Piemonte, che ha fatto luce sull’incidente. Un temporale di particolarmente intenso ha colpito la zona di Sauze di Cesana, scaricando una quantità di pioggia superiore ai 60 mm: questo ha portato al rigonfiamento del torrente Ripa.

Disastro a Bardonecchia

Poche settimane prima l’evento simile a Bardonecchia, avvenuto domenica 13 agosto. In quel frangente la causa fu l’esondazione dei torrenti Rio Frejus e Rio Merdovine, sui quali il nubifragio che aveva colpito la regione determinò un notevole accumulo di acqua.

A complicare la situazione ci fu inoltre un distacco parziale del monte Frejus, che potrebbe aver contribuito ad amplificare il flusso d’acqua e la portata dei torrenti.