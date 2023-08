Frana a Cervinia sulla strada regionale della Valtournenche, cinquemila persone isolate per una notte

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 agosto una frana è caduta sulla strada regionale della Valtournenche, non lontano dalla frazione Singlin, in Valle d’Aosta. La strada è stata riaperta al traffico dopo ore di lavoro, ma per tutta la notte circa cinquemila persone – tra residenti e turisti – che si trovavano a Cervinia (frazione di Valtournenche) sono rimaste isolate.

Nessun ferito, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro

Lo smottamento che ha provocato la chiusura della strada è stato provocato dalle forti piogge che si sono abbattute sulla zona nelle scorse ore. L’amministrazione comunale di Valtournenche ha fatto sapere che “nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana”.

Durante tutta la notte sono andate avanti le operazioni di ripristino della viabilità, che hanno permesso la riapertura nelle prime ore del mattino del giorno di Ferragosto.

Altre due frane a Oyace

Le piogge intense che si sono abbattute sulla zona hanno provocato altre due frane sulla strada regionale 28, all’altezza del comune di Oyace, in Valpelline.

Anche in questo caso la strada è stata interrotta e circa 600 persone, di cui almeno la metà turisti, sono rimaste isolate. La frana è caduta nei pressi della sala polivalente del Comune.

La protezione civile locale ha immediatamente messo a disposizione degli alloggi temporanei per circa 250 persone che si trovavano a Oyace per partecipare a un evento. Molti si sono fermati nella chiesa del paese in attesa di poter fare ritorno a casa.

Fonte foto: ANSA/Vigili del Fuoco

Prima stima dei danni dopo la colata di fango a Bardonecchia

Nel frattempo a Bardonecchia, in val di Susa, si fa una prima stima dei danni. La colata di fango e detriti che ha interessato la cittadina avrebbe provocato danni per circa dieci milioni di euro.

A renderlo noto sono fonti vicine all’unità di crisi che si sta occupando dell’emergenza in città. Solamente il commissariato di polizia avrebbe subito danni per circa un milione e mezzo di euro.

La situazione della viabilità sta tornando alla normalità, ma il comune di Bardonecchia ha fatto sapere che la Statale 335 è ancora chiusa al traffico privato, anche se coloro che hanno una prenotazione in un hotel di Bardonecchia – o in un ristorante per il pranzo di Ferragosto – potranno entrare nel centro abitato. Anche le forniture di gas e corrente elettrica sono ormai quasi completamente ripristinate.