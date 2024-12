Daniele Scardina parla dopo l'emorragia cerebrale, il racconto di King Toretto: "Sto tornando a camminare"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

King Toretto torna in tv. Il pugile Daniele Scardina ha rilasciato un’intervista insieme al fratello, a quasi un anno dalle dimissioni dall’ospedale. Il racconto dell’emorragia cerebrale e della difficile riabilitazione.

Daniele Scardina racconta la sua carriera

Daniele Scardina, conosciuto durante la sua carriera da pugile come King Toretto, è tornato a rilasciare un’intervista dopo la lunga riabilitazione seguita a un’emorragia cerebrale che nel febbraio 2023 lo aveva mandato in coma.

L’ex atleta, accompagnato da fratello Giovanni, ha raccontato in un’intervista alla trasmissione Verissimo di Canale 5 l’inizio della sua storia, partendo dalla sua carriera da pugile.

“A un certo punto siamo andati in America, facevo il cameriere, montavo i mobili, facevo il buttafuori, ho fatto un po’ di tutto. Nel frattempo mi allenavo anche due volte al giorno” ha raccontato Daniele Scardina.

L’emorragia cerebrale e il coma

Daniele Scardina ha poi continuato parlando del giorno dell’incidente, nella palestra di Rozzano dove si allenava: “Dopo 10 anni sono tornato in Italia. Mi stavo allenando per un incontro e poi bum, un pugno e il buio. Non mi ricordo niente” ha detto l’ex pugile.

Anche il fratello, Giovanni, ha raccontato quanto accaduto quel giorno: “Sono stato avvisato subito. Sono arrivato prima io dell’ambulanza. Abbiamo aspettato sei o sette ore prima che i dottori ci dicessero che era stabile” ha detto il fratello di King Toretto.

Fonte foto: ANSA Daniele Scardina

“I miei ricordi ricominciano da quando ero in clinica riabilitativa, del coma non mi ricordo quasi niente. Ogni tanto guardo ancora i match, però come ben sai non posso più farne parte” ha continuato Daniele Scardina.

L’annuncio di King Toretto: “Sto tornando a camminare”

Giovanni Scardina ha poi proseguito il racconto dalla riabilitazione: “Quando dicono ‘Ripartire da zero’ è proprio da zero. Dopo due o tre mesi ha iniziato a dire le prime parole” ha raccontato i fratello di King Toretto.

“L’obiettivo principale è tornare a camminare. Piano piano adesso ci sto riuscendo, con il deambulatore. Ma ci riuscirò anche senza” ha poi continuato l’ex pugile. “La strada è lunga, ma ce la faremo, come abbiamo sempre fatto” ha poi concluso Giovanni.