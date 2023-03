Daniele Scardina lascia la terapia intensiva dopo il malore: le parole del fratello di King Toretto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Buone notizie per Daniele Scardina, il pugile italiano che lo scorso 28 febbraio era collassato in palestra alla FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano, al termine di una sessione di allenamento. Dopo settimane di ansia e angoscia, infatti, “King Toretto” è stato dimesso dalla terapia intensiva.

Scardina dimesso dall’intensiva, le parole del fratello

A svelare l’importante novità per il pugile 30enne di Rozzano è stato Giovanni Scardina, suo fratello, che sui social ha dato degli aggiornamenti sullo stato di salute dello sportivo dopo il malore delle scorse settimane. Le condizioni cliniche di Scardina, infatti, starebbero migliorando giorno dopo giorno e nella giornata di lunedì 27 marzo 2023 i medici hanno deciso di dimetterlo dalla terapia intensiva.

“La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita” ha sottolineato il fratello Giovanni, che non si è tirato indietro nel ringraziare tutti i medici dell’Humanitas che hanno aiuto Daniele nelle ultime settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@danieletoretto)

Come sta Scardina, il recupero

Nel suo lungo messaggio, affidato alla pagina Instagram ufficiale di Daniele, Giovanni Scardina ha ringraziato anche i tanti follower che in queste quattro settimane si sono interessati sullo stato di salute del pugile.

Ora per “King Toretto” c’è da affrontare il percorso di riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale subita a fine febbraio. “La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati” ha scritto il fratello.

Daniele Scardina, cos’è successo al pugile

Daniele Scardina, campione nella categoria supermedi nel 2019 e nel 2021, ha accusato un malore lo scorso 28 febbraio 2023 al termine di una seduta di allenamento in una palestra di Buccinasco. Il pugile si era accasciato a terra al termine dell’allenamento ed era stato trasportato d’urgenza all’Humanitas dov’era stato operato.

Sono stati giorni di apprensione per la sua famiglia e per l’intero ambiente, con il 30enne che aveva accusato una emorragia cerebrale dovuta da una lesione delle vene a ponte sulla superficie cerebrale.

Il mondo del pugilato, e non solo, si è stretto allo sportivo che in carriera vanta il record di 20 successi di fila dal 2015 al 2022, striscia interrotta nell’ultimo match disputato contro il connazionale De Carolis lo scorso 13 maggio 2022.