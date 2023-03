Daniele Scardina in coma e il "Forza Dani" di Diletta Leotta: come sta il pugile dopo l'operazione alla testa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

È ancora ricoverato e sarebbe in coma Daniele Scardina, il pugile di 30 anni ed ex campione intercontinentale Wbo nella categoria supermedi, operato d’urgenza dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento. A fargli gli auguri di pronta guarigione è stata l’amica ed ex fidanzata Diletta Leotta, al grido di “Forza Dani”.

L’ex Diletta Leotta sui social: “Forza Dani”

La popolare conduttrice di programmi televisivi sportivi ha pubblicato una storia su Instagram con le parole “Forza Dani” e l’emoji di mani giunte in preghiera.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati fidanzati per un lungo periodo, e la loro relazione ha contributo a rendere conosciuto al grande pubblico il pugile.

Come è andata l’operazione di Daniele Scardina

Il 30enne è stato operato all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento in palestra nella serata del 28 febbraio. Sarebbe in condizioni stabili, come riferiscono fonti sanitarie.

Il pugile è stato portato in ospedale in codice rosso e sottoposto a un’operazione d’urgenza alla testa dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’istituto.

L’intervento, descritto come “complesso”, è stato “tempestivo e tecnicamente riuscito”. Il paziente è ora in prognosi riservata, ma in condizioni stabili. Secondo quanto trapelato, sarebbe in coma.

Il malore di Daniele Scardina: cosa ha avuto

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio del 28 febbraio il pugile si stava allenando in una palestra di Buccinasco, nell’hinterland di Milano.

Si sarebbe sentito male negli spogliatoi. Tempestivo l’intervento dei soccorritori, che hanno subito optato per intubarlo e trasportarlo in codice rosso all’Humanitas, dove è arrivato in sala operatoria nel giro di dieci minuti.

Subito sono state avviate le indagini dei Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei gestori della palestra e degli altri clienti.

Fonte foto: ANSA Il pugile Daniele Scardina in una foto promozionale per il programma tv Ballando con le stelle.

Daniele Scardina aveva da poco terminato un match leggero con un compagno di allenamento, e alla fine dell’attività avrebbe iniziato a lamentare dolori all’orecchio e a un arto inferiore.

Una volta negli spogliatoi ha perso i sensi. Non avrebbe più ripreso coscienza. Non è nota al momento la causa del malore, né se possa trattarsi di una conseguenza di condizioni pregresse.

La carriera di King Toretto tra il ring e la tv

Daniele Scardina ha iniziato a combattere come professionista nel 2015, e fino al 2021 ha vinto tutti i 20 incontri disputati, la maggior parte per ko dell’avversario.

La prima sconfitta di “King Toretto“, come è noto sul ring, è arrivata l’anno scorso contro Giovanni De Carolis.

Poche settimane fa i suoi manager hanno annunciato il suo passaggio tra i pesi mediomassimi e il combattimento il 24 marzo contro il belga Cedric Spera, per cui il pugile milanese si stava allenando.

L’ex “ragazzo di strada di Rozzano”, come si è più volte definito, è amico dei rapper Marracash, Guè Pequeno e Fedez, e ha partecipato anche a Ballando con le Stelle in coppia con Anastasia Kuzmina.