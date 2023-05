Forte terremoto in Giappone di magnitudo 5.2 a Tokyo: persone ferite e danni in città, la situazione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudio stimata attorno a 5.2, ha colpito nella notte italiana il Giappone. A Tokyo, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), i danni maggiori, col sisma che ha provocato diversi feriti.

Danni e feriti dopo il sisma

Il terremoto, registrato in Giappone giovedì 11 maggio 2023, è avvenuto a circa 40 chilometri di profondità con epicentro nella prefettura di Chiba, a est della capitale giapponese Tokyo. Secondo le prime informazioni che emergono, quattro persone sarebbero rimaste ferite nel sisma avvenuto alle 4.16 italiane.

La forte scossa, come consuetudine, ha fatto scattare gli allarmi acustici collegati ai dispositivi cellulari che in Giappone di norma segnalano agli utenti con qualche secondo di anticipo l’imminenza di una scossa. Al momento non è stata segnalata l’allerta tsunami.

Fonte foto: iStock

Ma il sisma ha raggiunto il livello 5 su 7 della scala giapponese e diversi sono stati i danni segnalati in giro per la capitale.

Possibili altri terremoti

Stando a quanto riferito dal portavoce Jma, le aree interessate potrebbero subire altre scosse di magnitudo 5 o superiore nelle prossime ore.

Soltanto qualche giorno fa, il 5 maggio, era stata l’isola di Honsu a essere interessata da un forte sisma di magnitudo 6.3.

Paura anche a Tonga

Un altro sisma ha preoccupato anche l’isola di Tonga, tra le vulcaniche più attive nella zona. Una scossa di magnitudo 7.3, infatti, ha colpito la più remota delle isole di Niuatoputapu, a una profondità di circa 210 chilometri, secondo quanto riferito dall’Us Geological Survey.

Anche in questo caso, come in Giappone, non è stata diramata l’allerta tsunami e non dovrebbe essere previsto un pericolo futuro per possibili maremoti. Diverse le segnalazioni giunte a Gary Vite, capo meteorologo dei Tonga Meteorological Services vicino alla capitale Nuku’alofa: “Abbiamo ricevuto chiamate la mattina presto da persone che l’hanno sentito, ma non ci sono state segnalazioni di danni”.

Il sisma è stato avvertito anche a circa 360 chilometri dall’epicentro nella capitale samoana Apia. Stando a quanto riferito da una portavoce del servizio meteorologico di Samoa, nello Stato insulare sono state avvertite forti vibrazioni, ma non non ci sarebbero state segnalazioni di danni.

Tonga e Samoa, così come il Giappone, si trovano sull’anello di fuoco del Pacifico, dove le placche tettoniche spesso si spostano, subendo frequentemente attività sismica.