Fiorello ricorda Giulia Cecchettin in diretta a Viva Rai 2: le parole del conduttore sulla morte della ragazza

Fiorello ha ricordato Giulia Cecchettin all’inizio della nuova puntata Viva Rai 2. Le parole usate dal conduttore, che ha scelto di aprire la puntata con un pensiero all’ultima vittima di femminicidio, ha condiviso la citazione scelta anche dal padre di Giulia, Gino Cecchettin. “L’amore vero non uccide”, si legge.

Il ricordo di Giulia

Fiorello ha sempre discusso di attualità sui suoi canali e questa mattina non ha fatto da meno. Il presentatore di Viva Rai2! ha voluto aprire la puntata con un tema caldo, quanto triste: la l’uccisione di Giulia Cecchettin. Per farlo ha riportato le parole di Gino Cecchettin, il padre della giovane ritrovata senza vita.

La puntata si è poi svolta nella solita maniera, ma il richiamo all’inizio, in diretta televisiva, ha colpito nel segno.

Il messaggio di Gino Cecchettin

Le parole scelte per ricordare Giulia non potevano che essere quelle di Gino Cecchettin. Il padre della giovane vittima si è mostrato, insieme alla sorella di Giulia (i momenti della fiaccolata), fin dal primo momento attento alla tematica della violenza di genere.

Le parole usate da Gino per avvertire i giovani sono chiare e colpiscono nel segno. Il padre di Giulia parla di amore, di “amore vero” e di come quello che è accaduto a sua figlia non ha nulla a che fare con questo sentimento.

Le parole di Fiorello per Giulia

Le parole di Fiorello, sono le parole di Gino. Nelle diverse interviste emergono valori come il rispetto, il consenso e i sentimenti puliti, senza gelosie e relazioni tossiche. È Elena, la sorella di Giulia, quella che si è fatta portavoce della cultura patriacale e femminicida, per usare le sue parole. Al contrario il messaggio di Gino Cecchettin arriva a tutto il pubblico, anche quello meno avvezzo alle tematiche di genere e Fiorello ha scelto di usarlo in apertura. Si legge:

L’amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia, non uccide.

Le parole di Gino sono una panacea e rispondono anche all’odio che oggi la famiglia Turetta riceve per le azioni del figlio. “Non lo giustifico in niente, per quello che ha fatto. E per questo deve essere giudicato, dovrà assumersi la responsabilità. E penso al papà di Giulia, al quale ci sentiamo vicini. Anche noi siamo pieno di dolore”, ha detto Nicola, padre di Filippo Turetta.