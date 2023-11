Video del carcere in Germania dove si trova Filippo Turetta dopo l'arresto: immagini della prigione di Halle

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La fuga di Filippo Turetta si è conclusa con l’arresto intorno alle 22 di sabato 18 novembre, esattamente 7 giorni dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, poi gettata nella zona del lago di Barcis, vicino Pordenone. L’ex fidanzato della vittima è stato fermato sull’autostrada A9 della Sassonia-Anhalt, a 150 chilometri da Lipsia, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che avevano visto un veicolo fermo nella corsia di emergenza, a fari spenti. Era proprio la Fiat Punto nera, cercata in lungo e in largo per una settimana dalle forze dell’ordine. Dopo l’arresto, Filippo Turetta è stato portato in carcere in Germania, nella prigione di Halle, in attesa dell’estradizione.

Lo stesso 22enne ha accettato di essere trasferito in Italia per essere processato nel suo Paese.

Secondo quanto riferito ai microfoni di Rete 4 dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “potrebbe rientrare in tempi brevi”.

L’avvocato d’ufficio di Filippo Turetta, Emanuele Compagno, ha spiegato – citato dall’Adnkronos – di aver parlato con il legale tedesco, che gli avrebbe riferito che “Filippo è molto provato e preoccupato”.

“Quando Filippo è stato arrestato era a bordo della sua auto, non ha reagito, è come se non aspettasse altro che quel momento”, ha affermato Compagno.

Poi, l’avvocato ha aggiunto: “L’udienza di convalida è stata breve, non ha dato nessun dettaglio sulla fuga“.