Fiorello e le voci di un ritorno di Morgan a X Factor 2023 per la finale: la reazione dell'ex giudice

Morgan è tornato a parlare di X Factor e dei retroscena del programma, dopo le parole di Fiorello a Viva Rai 2, che in qualche modo avrebbero anticipato un possibile ritorno del cantante per la finale del talent show. L’ex giudice, dopo aver negato di essere a conoscenza di discussioni fra Sky e Fremantle a proposito del suo ruolo, si è soffermato nuovamente sulla sua delusione per l’esperienza vissuta e per il trattamento ricevuto.

Morgan sul suo ritorno a X Factor

”Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle, come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici/discografici/autori/concorrenti/ospiti”. Così Morgan, rispondendo senza mezzi termini all’ipotesi di un suo ritorno nel programma e di diversità di vedute “ai piani alti” in merito alla sua posizione.

L’ipotesi di una presenza di Morgan per la finale di X Factor era stata lanciata da Fiorello a Viva Rai 2. “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor” aveva dichiarato lo showman. “La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”.

Lo sfogo di Morgan

Dopo aver sconfessato Fiorello e aver negato, quindi, di essere a conoscenza di particolari manovre fra Sky e Fremantle che lo riguardassero, Morgan non si è lasciato scappare l’opportunità di dare la sua versione in merito all’allontanamento dal talent show.

”Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire, perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico per ragazzi” ha affermato il cantante.

“Ho detto loro che accettavo solo se mi permettevano di fare un lavoro serio musicalmente, sia didattico che culturalmente valido. Quella era la mia condizione: io vengo anche, ma voi mi promettete che non interferite sulla musica e mi lasciate libero di creare un ambiente di formazione”.

La delusione

Morgan ha poi ribadito che, dall’inizio concreto della collaborazione, si è reso conto che le cose non sarebbero andate come sperava e aveva immaginato. “Non solo non c’era nessuna intenzione di costruire un organismo con la formazione musicale al centro, ma che c’era l’intenzione opposta, cioè di fare una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico, quindi è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi”, ha affermato.

Il cantante sembra aver trovato consolazione, ad ogni modo, grazie al supporto delle persone sui social una volta che è stato messo alla porta del programma. “Leggete i social per capire il pubblico cosa pensa di tutta questa manovra indecente: mi sono messo a guardare ‘X Factor’ solo perché sei tornato tu, gli altri sono noiosi e di livello totalmente inferiore, ti hanno trattato male, ora non mi interessa più. Questa è la realtà, e lo sapete tutti benissimo”.