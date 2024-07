Fioretta Mari contro Miriam Leone, l'attacco all'attrice: "Una delusione, un dolore grande della mia vita"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Fioretta Mari, la maestra, contro Miriam Leone, l’allieva. In una recente intervista, l’attrice e insegnante di recitazione ha parlato dell’ex Miss Italia, rea di essersi dimenticata di lei che pure tanto ha fatto per l’avvio della sua carriera.

Fioretta Mari, l’attrice e insegnante si racconta

Mari parla di Leone come di “un dolore grande della sua vita”, parole che lasciano trapelare tutta la delusione per come si è sviluppato il rapporto tra le due.

Non solo rancori però. L’attrice si è aperta a 360 gradi e ha raccontato in poche risposte tutta una vita davanti alla macchina da cinepresa.

Fonte foto: IPA Fioretta Mari, vestita di rosa, alla presentazione del suo ultimo film

Fioretta Mari e Miriam Leone: perché è finito il rapporto

Da lei sono andate tante delle attrici dell’attuale panorama cinematografico italiano per apprendere e per farsi aiutare nella dizione e nella recitazione. L’ultima è stata Giusy Buscemi che ha detto in una recente intervista di esserle riconoscente.

“Di lei e di altre vado fiera. Da Serena Autieri a Caterina Balivo e Alessandra Amoroso, di altre meno”, dice, prima di riferirsi proprio a Miriam Leone, una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni.

“L’avevano scartata da Miss Italia. L’ho ripescata e ha vinto”, ricorda. Fioretta Mari parla poi di come le abbia passato i migliori contatti, persino l’insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. “Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta…”, chiosa amaramente nella sua intervista al Corriere della Sera.

Da Quasimodo ad Amici, gli highlights della sua vita

Oltre che attrice, è stata regista, cantante, direttrice artistica, talent scout, insegnante di recitazione e di dizione, anche nella scuola di Vittorio Gassman, a Firenze e anche per Giancarlo Giannini.

Si guadagnò i complimenti di Salvatore Quasimodo quando declamò la sua poesia “Al padre” davanti allo stesso Premio Nobel e a Gina Lollobrigida.

I più giovani la ricorderanno magari come l’insegnante di recitazione di “Amici”, il programma di Maria De Filippi. “Con lei, undici meravigliosi anni della mia vita”, poi l’addio “obbligato” dal fatto che fu cancellata la categoria degli attori tra quelle presenti nella scuola.

Chi è Fioretta Mari: la sua carriera

Fioretta Mari ha cominciato la carriera da giovanissima. A tre anni era già a teatro, in quel Palazzo Pitti che suo padre, il colonnello Manetti, aveva fatto costruire per Franca Carrara, la madre di Fioretta.

Ha all’attivo una carriera settantennale con 30 film e 170 rappresentazioni teatrali

La sua ultima fatica è stata fare la nonna nel film “Ricchi a tutti i costi”.