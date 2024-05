Fermato 28enne per la morte a Roma di Caterina Ciurleo Anoglia, l'81enne ferita in macchina a colpi di pistola

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Fermato un 28enne. C’è un indiziato per la morte di Caterina Ciurleo Anoglia, la donna di 81 anni ferita alla schiena da un proiettile vagante a Roma e poi morta dopo una notte all’ospedale di Tor Vergata.

Fermato un 28enne per la morte di Caterina Ciurleo Anoglia

La squadra mobile della polizia di Roma, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della capitale, ha fermato un ragazzo di 28 anni, italiano, che avrebbe sparato il proiettile che ha colpito e ucciso l’81enne Caterina Ciurleo Anoglia il 23 marzo.

Secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano La Repubblica, il giovane sarebbe gravemente indiziato stando alle prove scoperte in fase di indagine dagli investigatori che sono al lavoro sul caso.

Fonte foto: Ansa La polizia esegue i primi rilevamenti sul corpo della sparatoria

La donna era rimasta inizialmente soltanto ferita ed era stata portata al policlinico di Tor Vergata. Nella notte tra il 23 e il 24 maggio però le sue condizioni si sono aggravate ed è poi stata dichiarata morta in mattinata.

La ricostruzione di quanto accaduto

Secondo le prime rilevazioni portate a termine dalla polizia, quanto accaduto a Roma il 23 maggio sarebbe frutto di una sparatoria. Non sembra infatti che ci fosse l’intenzione di colpire l’auto su cui viaggiavano l’anziana vittima e una sua amica.

A terra sono stati trovati 5 bossoli, segno che in quel frangente sono stati sparati numerosi colpi. Uno di questi avrebbe colpito il retro dell’auto, una Smart Fortwo, modello a due posti, e avrebbe raggiunto il sedile del passeggero su cui si trovava Caterina Ciurleo Anoglia.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, in via Riserva Nuova, all’incrocio con via Prenestina, nel quartiere del Villaggio Prenestino, un quartiere del VI municipio alla periferia est della capitale.

Le indagini della polizia

Tra il 23 e il 24 maggio la polizia ha proceduto alle rilevazioni sul posto e alle indagini, consultando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona ma soprattutto ascoltando i numerosi testimoni.

Su tutti, il più importante è stato l’amica della vittima, che guidava l’auto su cui le due si trovavano al momento della sparatoria e che è rimasta scioccata da quanto accaduto ma fisicamente illesa Le testimonianze raccolte hanno permesso di rintracciare il 28enne che è ora in stato di fermo.