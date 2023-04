Feriti i macchinisti di due treni merci dopo lo scontro a Firenze: l'urto dopo l'invasione dei binari

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Due treni merci si sono scontrati nella serata di lunedì nei pressi della ferrovia di Firenze Nord. L’incidente ha provocato il ferimento dei due macchinisti di 21 e 36 anni che, secondo quanto riportato da ‘Ansa’, sarebbero stati ricoverati in codice giallo per traumi al pronto soccorso di Careggi.

Scontro tra due treni a Firenze: l’incidente

Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’urto tra i due convogli. Secondo quanto riferito da ‘La Nazione’, l’incidente sarebbe stato comunque valutato di lieve entità da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Firenze Ovest, con un polisoccorso e un’autoscala che non sono però stati adoperati.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona di ferrovia di Firenze Nord coinvolta nell’incidente

Sul posto anche i carabinieri, all’ambulanza del 118 e quello dell’Asl per la prevenzione sul lavoro. I due macchinisti sono stati soccorsi e portati dai binari al personale sanitario che, secondo il quotidiano toscano, li avrebbe medicati in codice bianco in seguito alle leggere contusioni riportate.

Gli accertamenti

La polizia ferroviaria è a lavoro per risalire alle cause che hanno provocato lo scontro tra i due treni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 di lunedì 17 aprile quando un treno merci diretto al comune di Maddaloni, nel Casertano, si è fermato per problemi tecnici all’altezza del bivio Olmatello nel nodo di Firenze, dove si incrociano le linee Firenze-Siena/Pisa e Firenze-Prato.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i freni del convoglio si sarebbero allentati facendolo arretrare di alcuni metri fino a finire su una parte di rotaia sul quale stava transitando un altro treno merci diretto a Domegliara, che ha dunque urtato la parte finale dell’ultimo vagone. Nell’impatto ha riportato alcuni leggeri danni il locomotore del secondo treno merci.

La linea ferroviaria non ha subito particolari conseguenze e la circolazione dei convogli su tutte le linee è stata ripristinata in poche ore.