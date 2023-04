Il vento forte fa deragliare due treni in venti minuti in Svizzera: ci sono bambini tra i feriti

Due treni sono deragliati, nel pomeriggio del 31 marzo, a distanza di venti minuti e di trenta chilometri l’uno dall’altro. Nei due incidenti, che sono avvenuti in Svizzera, ci sono stati diversi feriti, tra i quali anche tre bambini. La causa più probabile sarebbe da imputare alle forti raffiche di vento presenti nella zona.

Il primo deragliamento

Il primo dei due treni deragliati nel pomeriggio di venerdì 31 marzo si trovava a Lüscherz, nel Canton Berna vicino a Bienne. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 quando, a causa del forte vento, la locomotrice del treno si è inclinata ed è scivolata lungo un piccolo argine per diversi metri.

Tre i feriti, tutti seduti nella locomotiva, compreso il macchinista. In totale sul treno erano presenti 16 persone, ma nessun altro ha riportato danni. I feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza per tutti gli accertamenti del caso.

L’incidente è avvenuto sulla linea Bienne-Täuffelen-Anet, gestita dalla compagnia Aare Seeland Mobil, ed ha preceduto solo di venti minuti un secondo deragliamento, decisamente più grave.

Il secondo deragliamento

Il secondo incidente è avvenuto difatti alle 16:50, sempre nello stesso Cantone. Il secondo convoglio è però uscito dai binari vicino alla stazione di Büren zum Hof, nel comune di Fraubrunnen.

In seguito a questo incidente, che ha fatto registrare invece ben 12 feriti, tra i quali tre bambini, la linea è stata chiusa e i passeggeri contusi o lesi sono stati assistiti. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Entrambi gli incidenti, come riportato anche dalla società di trasporto regionale svizzera, la Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), sono stati probabilmente causati dalle forti raffiche di vento. Nello specifico, per il secondo incidente, in una stazione di misurazione non distante dal luogo del sinistro è stata registrata una raffica di 136 km/h.

Il problema del vento in Svizzera

I forti venti, che hanno sferzato diverse regioni del Paese causando problemi e disservizi, farebbero parte della tempesta che si è abbattuta su parte delle Alpi, denominata Mathis, che ha soffiato con raffiche che hanno raggiunto i 122 km/h in pianure e i 144km/h in montagna.

E non è la prima volta che simili condizioni meteorologiche hanno causato danni alla circolazione ferroviaria. Dal 1996 infatti, almeno tre casi simili si sono verificati.

Il 19 gennaio 2007 un treno uscì dai binari a causa delle raffiche, e da allora nella zona è stato installato un anemometro, che permette di fermare i treni quando il vento diventa troppo forte. Fortunatamente però, nessuno di questi incidenti ha avuto gravi conseguenze sui passeggeri né sugli operatori.